Arena da Amazônia receberá animais de estimação nesse final de semana

Será possível encontrar produtos diferenciados em relação ao mercado Pet e com descontos de até 70% | Foto: Divulgação

Manaus - Cada vez mais os animais de estimação são aceitos em estabelecimentos comerciais como restaurantes, lojas e shoppings, o primeiro Chic Bazar do ano também estará de portas abertas, aos pets e contará com um setor de acessórios para os animaizinhos.

O evento acontece nos dias 10 e 11 de março, das 10h às 22h, no anel superior na Arena da Amazônia. O estacionamento e a entrada serão gratuitos.

O segmento pet é um dos que mais cresce no mercado. O Brasil, por exemplo, é atualmente o terceiro maior mercado do mundo em faturamento no setor pet, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Para o empreendedor e estudante de veterinária Gilber Dutra, a boa aceitação pelos consumidores é uma tendência em todos os setores, inclusive nos de shoppings, sejam fixos ou itinerantes.

“O mercado pet é com certeza um dos que mais estão crescendo. E sabemos que hoje em dia a média das famílias que têm algum animalzinho de estimação é maior, então muita das vezes acabam ficando por conta de não poder levá-los para esses locais e abrindo para esse público tende a aumentar o público”, frisa.

Os acessórios para os animais prometem chamar a atenção do público. São gravatas, roupas, laços e outras novidades que serão apresentadas nos dias do evento. Além disso, mais de 150 lojistas de todos os segmentos, desde moda feminina à restaurantes, oferecerão descontos de até 70% e condições de parcelamento imperdíveis.



Além dos descontos, o público pode aguardar surpresas e sorteios na 77º edição do Bazar, que acontece há oito anos em Manaus. Além de lojas já conhecidas pelo público, o ambiente é propício para conhecer novos empreendimentos no mercado da moda, devido ao grande leque de segmentos em um só lugar.

