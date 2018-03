Alok traz o melhor da música eletrônica para o Festival VillaMix

Manaus — Apesar do nome diferentão, o DJ mais badalado do momento vem acompanhado de músicas em inglês, mas é brasileiro - e está vindo a Manaus. Alok vem à capital amazonense para participar do Festival VillaMix, que acontece no próximo sábado (17) na Arena da Amazônia. Os fãs manauenses contam um pouco sobre a expectativa para o show do DJ em Manaus.

A jornalista Lívia Nadjanara, de 31 anos, conheceu o trabalho do DJ goiano através de amigos fãs de música eletrônica. Desde então, ela acompanha o artista nas redes sociais e passou a admirar o trabalho desenvolvido por ele. "Ainda não tive a oportunidade de ir em um show dele, essa vai ser a primeira vez, então estou bem ansiosa", diz ela.

Entre os sucessos dele, Lívia destaca "Fuego", com participação do irmão DJ Bhaskar, e "Paga de Solteiro Feliz", em parceria com a dupla sertaneja Simone e Simaria. Apelidadas carinhosamente como "as coleguinhas", elas também são atrações do Festival Villa Mix em Manaus e devem subir ao palco para apresentar a canção com Alok.

E Alok não é admirado apenas por seu talento musical. "Além de ser destaque internacional, o que me cativa para acompanhá-lo é o modo como ele se posiciona profissionalmente", afirma a fã. "Ele demonstra ser muito visionário e investe muito na carreira".

Ao contrário do que muitos pensam, o sucesso de Alok não foi tão instantâneo. Nascido em Goiânia, ele é filho dos DJs precursores do gênero musical psy trance no Brasil. Ele o irmão gêmeo Bhaskar acompanhavam as apresentações dos pais desde cedo antes de formarem o próprio projeto musical, a dupla Lógica. Juntos, eles passaram por duas gravadoras independentes e chegaram a fazer shows em 19 países.

Aos 19 anos, Alok decidiu largar a graduação em Relações Internacionais e fazer um curso de discotecagem em Londres. Foi apenas em 2010, oito anos atrás, que Alok decidiu seguir carreira solo focando no gênero house. Após passar algum tempo divulgando o trabalho online e fazendo shows sozinho, ele assinou contrato com o selo holandês Spinnin' Records.

O estilo musical que Alok apelidou de brazilian bass foi exatamente o que chamou a atenção do funcionário público Rodrigo Britto, de 25 anos. "Acompanho ele desde 2015, quando um amigo me apresentou um setlist dele", afirma. A identificação com o gênero foi instantânea. "Eu curto muito música eletrônica, frequento as festas do gênero e tudo mais, mas acho que o que mais me atraiu é que as músicas dele não são extremamente agitadas mas também não são lentas".

Sua primeira canção a estourar nas paradas de sucesso foi "Hear Me Now" que, em apenas um mês, alcançou o primeiro lugar em vendas na plataforma iTunes, 10 milhões de visualizações no YouTube e 250 execuções diárias no Spotify. Alok ganhou o título de "Melhor DJ do Brasil" em 2014 e em 2015 pela House Mag Brasil e eleito o Top DJ 25 do mundi para a revista britânica DJ Mag. Atualmente, ele é o artista brasileiro mais escutado no Spotify no mundo.

Para acompanhar a apresentação do Alok, basta adquirir os ingressos para o VillaMix, disponíveis no site www.ticmix.com.br. Os preços variam de acordo com os setores e lotes. Além de Alok, também se apresentarão grandes artistas, como Simone e Simaria, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, dentre outros.

