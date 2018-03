Manaus recebe edição do festival 'Garage Sounds’ em abril

Manaus recebe pela primeira vez o festival de rock independente do Ceará, o ‘Garage Sounds’, no dia 06 de abril, no Clube do Asa, localizado na avenida Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste da capital.

Com 18 bandas e três palcos, o festival promete trazer a capital amazonense o melhor do rock nacional e os destaques da cena local. Em Manaus, o festival terá a produção da Ícone Produções pioneira em shows e festivais alternativos na capital.

Atrações como Hateen (SP), Pense (MG), Zimbra (SP) e Glória (SP) compõem o line-up de peso composto também pela banda local Tudo pelos Ares, que foi destaque na edição do Rock in Rio 2017.

E não para por aí. O espaço também contará com Galeria Garage Sounds, um espaço com Food Park, loja de vestuários, CD’s, tatuagens e acessórios. Além da área Geek, um espaço dedicado aos nerds.

A pré-venda online está disponível no site Sympla e os ingressos custam R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). A venda de ingressos físicos estará disponível a partir da próxima quarta-feira (14) nas lojas Irestore (Manauara Shopping) e Daray (Amazonas Shopping).

Meia-entrada

Haverá também a opção de meia entrada social, onde o público poderá ajudar o Núcleo de Assistência à Criança e à Família (NACER), doando farinha de trigo, bolacha Maria, creme dental, condicionador infantil, mamadeira, pano de chão ou saco de lixo, para obter o benefício da meia-entrada.

Sobre o festival

O Garage Sounds surgiu em janeiro de 2017, com iniciativa dos produtores Rafael Neutral e Leonardo Kenji, que apostaram suas fichas na renovação autoral da música cearense. O festival teve sua primeira edição na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na cidade de Fortaleza, com mais de 12 horas de música e 41 atrações divididas em quatro palcos.

Serviço

Garage Sounds Manaus

Quando? 06 de abril a partir das 18h

Onde? Clube do ASA - avenida Coronel Teixeira, 2.131 - Santo Agostinho (Próximo ao Hiper DB Ponta Negra)

Quanto? R$ 45 (meia entrada) e R$90 (inteira)

Vendas: https://www.sympla.com.br/garage-sounds-manaus__241958

Informações: (92) 98140-3001