Escola de Samba Aparecida fez festa para marcar aniversário de 38 anos

Manaus — O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida (Gresmia) completa 38 anos de existência agora, dia 15 de março, e para marcar a data, a diretoria da agremiação programou três dias de eventos. Já neste sábado (10), a escola realizará um desfile pelo bairro de Aparecida, na zona sul de Manaus, saindo de sua quadra, na rua Ramos Ferreira, e percorrendo as principais vias até voltar para a quadra. O desfile está programado para começar 18h.

“Este é o terceiro ano que a escola faz este desfile e a ideia é que o desfile se torne uma tradição, com o passar dos anos. Queremos com ele, levar aos moradores do bairro, principalmente para aqueles que não saem mais de casa para o Sambódromo, um pouco do fizemos no Carnaval. Nada vai mudar nossa alegria”, afirmou o presidente da escola, Saulo Borges, que explica ainda que todos os segmentos da escola participarão da festa, que tem a concentração marcada para 17h.

Ainda como parte das comemorações dos 38 anos da agremiação, a diretoria executiva da escola está convocando todos os diretores, componentes e torcedores a se fazerem presentes na Igreja Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro mesmo, na rua Alexandre Amorim, na terça-feira (13), para participarem todos da missa de 19h. “Vamos fazer uma ação de graças, mesmo, à Nossa Senhora Aparecida e agradecer, ainda, e sobretudo, a Deus, pela história gloriosa da nossa escola e pedir a eles muita proteção”, afirmou Borges.

No dia do aniversário mesmo, a quinta-feira (15) a Aparecida abre suas portas para receber o público em geral, numa festa com atrações caseiras, mas especiais. “Teremos um grupo de samba e pagode, com Wilsinho de Cima e Banda, que tem nosso intérprete à frente, e um show da Aparecida, nos moldes que sempre fazemos”, explicou o vice-presidente e diretor de eventos da escola, Fabrício Nascimento.

A festa do dia 15 vai contar com a apresentação da Bateria da Aparecida, a Universidade do Ritmo, show com Rainha e Madrinha de Bateria, e a Madrinha da Escola, além de musas e passistas. O evento começa 19h e deve encerrar 00h. “A Aparecida e sua comunidade, os seus torcedores, espalhados por toda Manaus, merecem esta comemoração”, afirmou o presidente da agremiação.

Fundação

A Aparecida foi fundada em 15 de Março de 1980, no bairro de mesmo nome, Zona Sul de Manaus, a partir de uma dissidência da escola de samba do bairro de Educandos, a “Em Cima da Hora”. A escola teve como primeiro presidente o senhor César Bandeira, de descendência portuguesa, morador do bairro. Já no seu primeiro desfile, em 1981, a agremiação foi campeã do Carnaval de Manaus junto, justamente, da “Em Cima da Hora”, que foi a madrinha da Aparecida. A partir dali, a escola foi campeã mais quatro vezes, tornando-se, então, a única escola pentacampeã do Carnaval de Manaus.

Vanguarda

Em 1983, a Aparecida estreou no carnaval uma nova forma de fazer o seu desfile, colocando carros alegóricos, que se via apenas no Carnaval do Rio, e muito brilho. Hoje, a escola é a maior campeã do Carnaval de Manaus, coleciona 22 títulos e foi a única a desfilar sem concorrer, em 1989. Conhecida carinhosamente como “Pareca”, a escola tem seu nome e suas cores inspirados na Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, que também é madrinha da Aparecida.

