Projeto cultural leva MPB e Rock para praça de alimentação de shopping

Manaus - O projeto cultural Palco ViaNorte apresenta neste fim de semana duas novas revelações da música amazonense: Isadora Fernanda e Magda Loiana.

O programa é gratuito e realizado aos sábado e domingos, das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte.

Leia também: Alok traz o melhor da música eletrônica para o Festival Villamix

Isadora canta acompanhada de violão, estilo musica de barzinho. Ela cresceu no meio gospel cantando na igreja e passou por vários festivais e depois se apresentou em casas noturnas de Manaus. No seu repertório estão clássicos da musica popular brasileira, pop rock dos anos 80 com sucessos de Legião Urbana, Cazuza, Barão Vermelho, Kid Abelha, entre outros.

Já Magda Loiana sob ao palco no domingo com um set list de MPB fazendo voz e violão, interpretando as melhores de Djavan, Jorge Vercilo, Marina, Ana Carolina e outras expressões da musica nacional.

Leia mais:

60 anos da Bossa Nova é comemorado com show no Teatro Amazonas

Mulheres ganham uma semana de programação gratuita no Vianorte

Paço da Liberdade estreia exposição 'O Mundo e a Imaginação'