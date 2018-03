Semana da Arte celebra “Beleza como expressão da vida” em Manaus

Manaus - A Organização Internacional Nova Acrópole celebra, em março, a Semana da Arte com atividades culturais gratuitas nos em suas sedes no Brasil. Em Manaus, o evento acontecerá nos dias 15 e 16 com palestras, exposição, apresentações artísticas e apreciação artística no Les Artistes Café Teatro; no dia 17, no Centro Cultural Palácio da Justiça, ambos no Centro da cidade; e no dia 18 no Parque Amazonense e na sede da instituição, ambos localizados em Adrianópolis.

O evento, que é celebrado há oito anos no Brasil, traz como tema da edição de 2018 “Viver com arte: a beleza como expressão da vida”. O objetivo é promover a importância da Arte para a formação humana e estimular o conhecimento e apreciação da arte.

“A Arte é um meio para nos conduzir ao estado natural da identidade humana, um estado de plenitude, onde sentimos despertar o que há de melhor em nós, em virtudes como bondade, amor, alegria de viver, compaixão, simplicidade, honra, glória, vontade, entre outras”, explica a diretora da Nova Acrópole Manaus, Carina Maia.

Carina explica ainda que através das mais variadas expressões artísticas, como dança, teatro, música, poesia, pintura, podemos fazer analogias em que a mensagem, a imagem, o sentimento, a ideia por trás das representações nos ensinam a viver melhor, a entender melhor a nós mesmos, a enfrentar e superar uma adversidade. “A arte nos proporciona a busca do equilíbrio, da harmonia, o que nos ajuda em diversas situações do cotidiano”, completou.

O evento, que é celebrado há oito anos no Brasil, traz como tema da edição de 2018 | Foto: Divulgação

Sobre Nova Acrópole

Nova Acrópole é uma organização internacional de caráter filosófico, cultural e voluntário que atua há 59 anos na promoção do estudo da filosofia de maneira prática, buscando fazer com que os ensinamentos das obras clássicas sejam debatidos no mundo contemporâneo, por tratarem das grandes questões humanas, como convivência, civilidade, desenvolvimento das potencialidades individuais e a construção de uma sociedade melhor.

Com este propósito de promover a reflexão e o crescimento do ser humano, desde 2005, Nova Acrópole celebra o Dia Mundial da Filosofia com seminários, apresentações artísticas e exposições em eventos por todo o Brasil. Em 2017, Nova Acrópole mais uma vez promove as celebrações do Dia Mundial da Filosofia, dentro do espírito de gerar reflexão sobre os desafios vividos pelo homem e a mulher contemporâneos.

Programação

Dia 15/03

19:30h: Apresentações artísticas

20h: Palestra “O Simbolismo da Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Local: Les Artistes Café Teatro

Dia 16/03

19:30h: Apresentações artísticas

20h: Apreciação artística da obra “O Nascimento de Vênus”, de Sandro Botticelli.

Local: Les Artistes Café Teatro

Dia 17/03

14h - Abertura da Exposição Fotográfica 'Instantes de Beleza'

14h30 – Oficina “Linguagem, palavras e Beleza”

16h - Oficina de Cortesia e Etiqueta

17h - Oficina de Música e Movimento: “Harmonia no dia-a-dia”

18h - Apresentações Artísticas

19h - Palestra Magna “Viver com Arte: a Beleza como expressão da vida”

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça

Dia 18/03

9h - Atividade de Música e Movimento com as crianças no Parque Amazonense

11h - Contação de Histórias

17h - Cineminha na sede

Local: Parque Amazonense e sede da Nova Acrópole (Rua Terezina, nº 75 – Adrianópolis)

A programação completa do evento pode ser conferida em: https://www.acropole.org.br/manaus/ .

Informações

O quê? Semana da Arte em Manaus

Quando? De 15 a 18 de março

Horário: A partir das 20h (15 e 16/03), 14h (17/03) e 11h e 17h (18/03)

Onde? Les Artistes Café Teatro – Av. Sete de Setembro, 377 - Centro (15 e 16/03); Centro Cultural Palácio da Justiça – Av. Eduardo Ribeiro, 901 - Centro (17/03); Parque Amazonense e sede Nova Acrópole – Rua Terezina, 75 – Adrianópolis (18/03).

Quanto? Gratuito

Como se inscrever? www.acropole.org.br/manaus

ou pelo WhatsApp: (92) 9 9451-0268 ou 9 8197-7835.

