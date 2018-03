Balé Folclórico do Amazonas apresenta ‘Encantos da Amazônia’

Manaus - Nessa terça-feira (13), a partir das 20h, o Teatro Amazonas vai ser palco de mais um grande espetáculo do Balé Folclórico do Amazonas. “Encantos da Amazônia” explora o imaginário da região por meio de danças folclóricas. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e tem entrada gratuita.

De acordo com Magda Carvalho, assistente de direção da companhia, a apresentação, que contará com 25 bailarinos em cena, vai fazer um passeio pelos traços indígenas e caboclos que ainda se mantêm vivos. Magda conta, ainda, que o repertório musical valoriza o imaginário amazônico, além das danças folclóricas que enriquecem o espetáculo com suas histórias e representatividade cultural.

“A intenção é mostrar tudo o que a nossa região tem de melhor, da fase indígena à cabocla, para que o público possa ter conhecimento de como tudo aconteceu, destacando também as danças folclóricas, já que o principal foco do balé é levar o folclore resgatando as danças que aos poucos estão se perdendo”, comenta.

Magda destaca ainda o trabalho coletivo para a execução do espetáculo, já que todos os bailarinos participaram do processo de compilagem. “Nessa terceira apresentação, ‘Encantos’ vem mais rico, pois agora todas as coreografias foram compiladas. Os bailarinos criaram as coreografias que retratam o nosso Amazonas, cada um abordando uma vertente diferente, e nós fizemos um enredo que vai desde a parte indígena até a cabocla”, conta.

Balé Folclórico do Amazonas (BFA)

Criado em 2001, o Balé Folclórico do Amazonas caracteriza-se por danças tipicamente amazonenses. Sob a direção de Conceição Souza, a companhia integra os Corpos Artísticos do Amazonas e tem como proposta o resgate e a transformação das danças folclóricas em grandiosos espetáculos, para que se tornem conhecidas em todo o Brasil e no exterior.

O balé reúne 26 bailarinos, que transmitem, por meio da dança, as culturas tradicionais da região amazônica, resgatando a história de toda base folclórica da região. Ao longo de sua existência, o conjunto já apresentou diversos espetáculos que marcaram sua trajetória, como “Beiradão” (2016), “Herança Africana” (2015) e “Cenas Amazônicas” (2016).

