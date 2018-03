O espetáculo "Notas Sobre Ela" acontecerá no Teatro da Instalação

Manaus - O espetáculo de Dança “Notas Sobre Ela” acontecerá no sábado, 17, às 19h no Teatro da Instalação, terá o apoio da Secretaria de Cultura do Amazonas e entrada gratuita. A apresentação de Dança “Notas Sobre Ela” é um processo que discute questões voltadas à personalidade humana, a partir da imagem feminina no ambiente urbano brasileiro, com a intenção de mostrar suas forças.

A dramaturgia coreográfica e a estética do espetáculo problematizam a questão da agressão contra mulheres e do feminicídio no Brasil, alcançando os diversos públicos. É um duo de duas mulheres, com direção e coreografia coletivas. “Podemos perceber que poucas foram as vezes que ouvimos ou assistimos algo que destaque a questão da persistência que uma mãe tem para proteger e ajudar seus filhos, isso é uma coisa estritamente feminina”, afirma a intérprete Alana Nascimento que foi mãe no mês de dezembro.

Leia também: Projeto cultural leva MPB e Rock para praça de alimentação de shopping

A proposta ainda relaciona aspectos individuais dos intérpretes frente aos conflitos destacados ao longo da apresentação. A dramaturgia corporal dialoga diretamente com o subjetivo de cada intérprete, pois muitos dos movimentos realizados urgiram a partir de reuniões e provocações acerca de alguns fatores, como por exemplo, a família.

Segundo a intérprete-criadora, Talita Menezes “a ideia inicial era problematizar alguns conceitos ligados a mulher na sociedade atual, com isso percebemos outros pontos de vistas sobre essa mesma questão, percebemos outras faces da mulher”, desta

O espetáculo Notas Sobre Ela teve sua estreia em 2017 dentro da programação do 7º Festival Amazonas de Dança, em 2017 ainda participou do projeto SESC Dança em Foco, e em 2018 participou do Palco Hip Hop 2018 em Minas Gerais.

Leia mais:

Conheça o artista plástico Jandr Reis

Semana da Arte celebra “Beleza como expressão da vida” em Manaus

Realidade virtual, exposições de quadros e produtos geeks no Millenium