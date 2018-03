Museu do Homem do Norte comemora 33 anos nesta terça-feira (13)

Manaus - Situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Praça Francisco Pereira da Silva, s/nº, Crespo, zona sul), o Museu do Homem do Norte completará 33 anos de existência nesta terça-feira (13). Para comemorar a data, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), promoverá no local uma série de atividades nos dias 13 (terça-feira) e 15 (quinta-feira) de março.

Iniciando a programação, no dia 13, às 9h, haverá a mesa redonda “A diversidade cultural no mundo contemporâneo”, com os discentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jaime Moura Fernandes e Justino Rezende. Em seguida, o monitor Miguel Lana, que é Índio Dessano, irá realizar uma apresentação de música indígena, às 10h.

No dia 15, às 9h, acontecerá uma mesa redonda com mulheres indígenas, intitulada “A arte e o artesanato das Associações das Mulheres Indígenas de Manaus”. As convidadas para a mesa são Deolinda Freitas, do povo Dessano, Sônia Vilácio e Inara Vieira dos Santos, do povo Sateré Mawé.

As atividades irão ocorrer no Cine Silvino Santos, que fica dentro do Museu do Homem do Norte. A entrada será franca e o evento se destina aos acadêmicos das áreas relacionadas aos temas que serão debatidos e também à comunidade em geral.

A gerente do Museu do Homem do Norte, Jeane Barbosa Pereira, também participará da comemoração de aniversário. “Trabalho neste espaço cultural há sete anos, mas para mim é como se já estivesse desde sua implantação, em 1985, pois sou apaixonada por este lugar. Considero de grande importância celebrar os 33 anos da criação do Museu, que nos mostra toda vida cotidiana do caboclo e do indígena da região Norte do Brasil”, destaca.

Próximos aniversariantes

Mais dois museus da SEC fazem aniversário em março. O Museu Casa Eduardo Ribeiro completará oito anos, no dia 18; e o Palacete Provincial, que abriga os Museus de Numismática, de Arqueologia, Tiradentes, Misam e a Pinacoteca do Estado, irá comemorar nove anos no dia 25. A programação completa pode ser acessada pelo Portal da Cultura.

