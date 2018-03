Banda Cabocrioulo grava seu primeiro DVD no Teatro Amazonas

Manaus — No próximo domingo (18), o Teatro Amazonas será palco da gravação do primeiro DVD da banda Cabocrioulo. Com músicas inspiradas na mistura de ritmos como baião, afoxé, maracatu, samba, reggae e funk, a Cabocrioulo completa 13 anos de estrada em 2018 e celebra a nova fase com a gravação do DVD ao vivo e no formato acústico.

Com o tema "Cabocrioulo, Regionalidade e Nacionalidade", a banda faz um resgate da sua origem, quando surgiu em 2005 e intitulou a banda com esse nome, que significa caboclos crioulos, uma mistura da regionalidade cabocla com a nacionalidade crioula, desfilando por todos os segmentos musicais que incluem essas raças.

De acordo com o vocalista, Milton Cunha, o objetivo do projeto é dar início a um novo ciclo de amadurecimento pessoal e musical de todos os integrantes, almejando novos ares e oportunidades no cenário nacional e mundial, levando junto o nome da cidade, já que o DVD estará disponível também pela internet.

“Esse momento é muito importante para todos nós. Queremos testar novos estilos musicais, ao gravar o show no formato acústico, além de proporcionar ao público um espetáculo realizado em um dos cenários mais importantes e bonitos da cidade de Manaus, como é o Teatro Amazonas”, afirma ele.

Com dois CDs lançados no mercado fonográfico, ‘Percuteriaeletroacústica’ e ‘Afroregionalizando’, o grupo traz novas composições, que devem integrar o DVD, como as músicas de trabalho Hamutã com H, Pra Te Receber, Doce Vida e Pense Num Calor, além dos já sucessos como Manaus Cidade Grande e Ar Mais Puro. A gravação também terá a participação mais que especial de músicos renomados como Márcia Siqueira, Cileno Conceição, Jander Manauara e Neuber Uchôa, de Boa Vista.

O show no Teatro Amazonas é resultado de um edital lançado em 2017 pela Secretaria de Cultura do Amazonas, quando a banda foi selecionada. A produção e a gravação do DVD é uma realização das produtoras Mangarataia e La Xunga. O projeto inicial contou com o apoio do Coletivo Difusão. A entrada é gratuita, mas quem quiser contribuir, pode levar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão doados a LACC (Liga Amazonense Contra o Câncer).



