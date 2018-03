Felicidade Suzy grava toada 'Divina Senhora' para o Caprichoso

Manaus - Uma oração em forma de toada. Assim, é definida “Divina Senhora”, toada exclusiva do DVD “ Sabedoria Popular: Uma revolução ancestral" que será gravado no dia 21 de abril no Curral Zeca Xibelão. Mais que divino, a toada terá a voz da cantora Felicidade Suzy que já colocou a voz no CD. A inspiração é do compositor, José Augusto Cardoso (Zezinho Cardoso) em parceria com Sidney Resende.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, disse que o projeto é ousado e que fará o máximo para a conquista do bicampeonato. “ Nós do Caprichoso agradecemos o talento da Felicidade Suzy, e aos compositores Zezinho Cardoso e Sidney pelo presente à nação Caprichoso”, declarou. A obra musical é uma forma de prece, proteção e agradecimento à padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo.

O Caprichoso faz parte da discografia da cantora que gravou, a toada “Estrela” composição do poeta Chico da Silva em 1997. “É uma grande honra participar dos Projetos do Boi Caprichoso em 2018. Apesar de ter ido muito jovem para o Rio de Janeiro, sempre mantive fortes laços culturais e afetivos com a produção musical do Amazonas, em especial os bumbás.

A emoção tomou conta da cantora que esteve recentemente em Manaus para colocar a voz no CD. “Divina Senhora, foi um presente dos amigos Zé Cardoso e Sidney Rezende. Estou muito feliz pelo convite e ansiosa pela gravação do DVD. O Festival de Parintins tem hoje expressão mundial como uma das principais festas culturais brasileiras e estar nesse palco é, de fato, reconhecimento para qualquer artista”.

Sidney Rezende, produtor do disco Caprichoso, afirma que de toda a história de 2018 a toada será de forte religiosidade. “Estava em novembro em Parintins quando o Zezinho, me convidou para compor com ele. Foi um momento de iluminação”, afirma Rezende.

“Quando a toada surgiu já havia sido feita a seleção das toadas. Por isso será gravada no DVD. É uma grande bênção a todos nós do Caprichoso, inclusive a mim que agora faço parte dessa nação”, ressalta.

A toada também é uma homenagem à João do Carmo de Jesus, o Careca, que faleceu recentemente. Grande incentivador da criação do Movimento Marujada em Manaus. “Careca chegou a ouvir a toada no leito”, afirma Rezende.

