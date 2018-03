‘AteliRê’: o espaço propício para a criação e brincadeiras

Professora e artista plástica, Rejane Melo, busca ensinar as crianças por meio da arte. “A ideia surgiu através de amigos que me incentivaram. Após um problema de saúde (descolamento da retina), resolvi, depois de pesquisar bastante, criar um local para crianças pintarem e sentirem prazer em suas produções, lugar para sair do estresse diário dos compromissos escolares” explica.

E pensando nisso, ela criou o “AteliRê - Criando e Brincando”. Segundo a artista, a arte desempenha um papel importante no universo infantil. “Grande parte das crianças gostam naturalmente de pintar, desenhar e brincar com cortes e recortes, mesmo sem serem estimuladas para tal. E as artes plásticas são uma ótima forma de desenvolver competências, conhecimentos e valores que os vão acompanhar durante toda a vida, e isso é maravilhoso, acompanhar cada passo e saber que além de ensinar eles estão se divertindo neste momento de aprendizagem”, ressalta ela.

Liliane Araújo, Rejane Melo e Gisele Levy | Foto: Divulgação

O AteliRê completou, no dia 7 de março, 2 anos, e agora com a parceria de duas amigas em sociedade Liliane Araújo e Gisele Levy, o espaço sai de uma sala e passa para um local maior. Hoje está funcionando na Morada do Sol, local pensado especialmente para as crianças, e todos que gostam de arte, desfrutarem de momentos especiais.

“Nossa maior conquista é cada aluno sair feliz da aula e ver a família junto participando destes momentos. Muitos pais falam que para levar a escola é uma luta para acordar, mas quando fala que tem AteliRê eles são os primeiros que acordam, isso é maravilhoso, amamos nossos pequenos e nos emocionamos. O ateliê foi criado pensando nisto, lugar de amor, algo prazeroso para todos. Aí tudo flui”, finaliza.

Quem quiser conhecer melhor o espaço pode entrar em contato por meio do telefone (92) 98468-9557.