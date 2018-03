De olho nos festivais folclóricos: inscrições encerram na quarta (13)

Manaus - Nesta quarta-feira (14) encerra o prazo para apresentação de propostas do edital nº 01/2018, que destina apoio aos festivais folclóricos nos bairros de Manaus. Os documentos deverão ser protocolizados na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no Aleixo, zona Centro-Sul, até às 17h.

De acordo com o edital aberto pela fundação, até 110 festivais folclóricos como arraiais, quermesses, festas juninas, entre outros, receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares.

As propostas deverão atender as exigências previstas no item 2 do edital e deverão ser apresentadas até esta quarta-feira. O formulário para preenchimento está disponível no portal Viva Manaus.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 28 de março. O resultado final do edital está previsto para o dia 11 de abril. Os eventos deverão ocorrer de 1º de junho a 2 de setembro.

