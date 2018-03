Mulheres caem no sambam no palco do Teatro Amazonas no “Roda com Elas”

Manaus - As cantoras amazonenses Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Cinara Nery e Fátima Silva estreiam o novo show “Roda Com Elas”, parte integrante do projeto “Elas Cantam Samba”, e nesta edição recebem as cantoras Vanessa Auzier, Laura Abreu e Celestina Maria. A apresentação será nesta quarta e quinta-feira, 14 e 15 respectivamente, no Teatro Amazonas ,Largo de São Sebastião, bairro Centro, a partir das 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro com preços populares de R$ 20, ou em outros pontos de venda da Alô Ingressos nos shoppings: Amazonas, Manauara, Via Norte e Samaúma. Nestes pontos terá o acréscimo de taxa de serviço no valor de R$ 5.

Grandes participações

Nesta nova edição, grandes convidadas serão recepcionadas pelas cantoras. A primeira convidada a subir no palco será Vanessa Auzier. Ela começou seus estudos musicais aos quatro anos de idade e aos 12 já entrou para a Orquestra Sinfônica Jovem Floresta Amazônica. Como instrumentista, ela já fez diversas apresentações ao lado de Fábio Jr e do grupo Roupa Nova.

Seguindo carreira solo, Vanessa tem se destacado no cenário musical amazonense por conta da mistura de clássicos adaptados ao samba e ao pagode. No palco, ela interpreta a canção “Paciência”, sucesso do cantor Ferrugem.

A segunda convidada da noite será Laura Abreu, que já é veterana do projeto “Elas Cantam Samba”. Filha de um dos fundadores do grupo Ases do Pagode, Laura Abreu começou a carreira musical fazendo participações em shows de amigos. Passou pelos vocais da banda e, atualmente, segue carreira solo. Todo seu charme e seu talento poderão ser vistos durante o show “Rodas Com Elas”. Laura Abreu interpretará a composição “Malandra Sou Eu”, sucesso de Beth Carvalho.

Outra participação que promete colocar a plateia para sambar, será da cantora Celestina Maria, conhecida cantora da boemia amazonense, principalmente pelos frequentadores do Bar Caldeira, onde é tida como “Diva”.

Celestina possui três discos gravados e apresentará uma de suas composições durante o show. Ela iniciou sua trajetória muito jovem e aos 17 anos já integrava o elenco da Rádio Difusora e depois deixou registrada sua voz em rádios como: Barelândia (AM), com o Mestre Angico do Cavaco; em Abaetetuba (PA) e Paraíba do Norte e Campina Grande (PB).

Grandes sucessos e clássicos do estilo foram incorporados ao setlist | Foto: Carmen Trindade

Noite de muito samba

Para a noite dedicada ao samba e as mulheres, um time formado por grandes músicos foi escalado: Junior Casqueta, Azamba, Gordinho e Ticva dividirão a percussão, Onércio Torres comanda o violão sete cordas, enquanto Dudu Brasil assume o violão seis cordas, Rogério Mozzi no cavaco e finalizando Aécio Bezerra além de assumir a direção musical do show, toca sax/flauta/clarinete.

O “Roda com Elas” traz um novo repertório para o “Elas Cantam Samba”. Grandes sucessos e clássicos do estilo foram incorporados ao setlist. Os hits nacionais como, “Eu Só Quero Te Namorar”, sucesso de Lecy Brandão, “Moleque Atrevido”, de Jorge Aragão e “Sonho Meu”, de dona Ivone Lara se juntam as composições amazonenses como, “Tem Dó De Mim”, de Flávio Pascarelli em parceria com Paulo Onça e “Elas Cantam Samba”, de Junior Rodrigues composta em parceria com Pedro Donadio.

Elas não deixarão de lado os sucessos lançados em 2017 do CD homônimo ao show, gravado ao vivo também no palco do Teatro Amazonas.

Premiado pelo edital “Espaço Aberto”, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, o show “Roda com Elas – Elas Cantam Samba” é uma realização da On Produção Cultural e Assessoria com produção executiva de Mari Vilhena e Fabricio Nunes, direção artística de Márcio Braz, direção musical e arranjos de Aécio Bezerra e apoio do Maison Luh, Casarão de Ideias e Bar Botequim.

