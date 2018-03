Aula de dança de salão no Clube Municipal com inscrições abertas

As aulas são coordenadas pelo professor Luís Carlos | Foto: Divulgação

Forró, bolero, salsa e merengue. Esses são apenas alguns dos ritmos que vão agitar a nova turma do Curso de Dança de Salão, no Clube Municipal (av. Torquato Tapajós, 361 - Bairro da Paz - zona Oeste). O curso deverá ter duração de um mês, com início previsto para o próximo dia 19 de março.

Os interessados no curso pagam apenas R$15 pela inscrição (valor simbólico). Nesta etapa serão formadas turmas em diferentes dias e horários. As aulas são coordenadas pelo professor Luís Carlos, do Grupo de Dança Arte Vida Manaus.

As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99173-9087.