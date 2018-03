Estreia em Manaus filme sobre a origem do mundo dos povos tukano

Manaus — Na próxima quinta-feira (15), o ISA (Instituto Socioambiental) e a FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) promovem o lançamento do filme “Pelas Águas do Rio de Leite”, no Teatro da Instalação, em Manaus. O documentário é fruto de uma experiência de registro de lugares sagrados e narrativas de origem dos povos indígenas da família tukano do Alto Rio Negro (AM).

A exibição será seguida de um bate-papo com a diretora do filme, a antropóloga do ISA Aline Scolfaro, e conhecedores e lideranças do Alto Rio Negro que protagonizaram a experiência retratada na obra. Dentre os convidados estão Higino Tenório Tuyuka, que coordenou as duas expedições pelos rios Negro e Uaupés, o kumu Manoel Lima Tuyuka, um dos conhecedores participantes, e Dagoberto Azevedo Tukano, antropólogo e doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM/Neai).

Além do ISA e da FOIRN, a produção do filme contou também com a importante parceria do Vídeo nas Aldeias, tanto na fase de captação quanto no processo de edição. Teve também o apoio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), do Museu do Índio, da Funai (através da Coordenação Regional Rio Negro) e da Fundação Rainforest da Noruega.

As viagens da Cobra-Canoa

Entre 2013 e 2015, um grupo de conhecedores do Alto Rio Negro, no Noroeste da Amazônia, pertencentes à diversas etnias da família linguística Tukano Oriental, embarcou em duas expedições pelos rios Negro e Uaupés com o intuito de refazer parte da rota de origem e de transformação de seus ancestrais.

Segundo contam os conhecedores, esses primeiros ancestrais chegaram à região do Alto Rio Negro depois de uma longa viagem subaquática pelos rios Amazonas, Negro e Uaupés, realizada no ventre de uma Cobra-Canoa. Ao longo desse percurso foram parando em vários lugares importantes, onde obtiveram os conhecimentos necessários para a vida de seus descendentes nessa Terra. Foi com o intuito de recontar essa história que o grupo de conhecedores embarcou nessa aventura.

A primeira expedição, realizada em 2013, percorreu mais de 800 km pelo curso do Rio Negro, desde sua foz na cidade de Manaus até o município de São Gabriel da Cachoeira (AM), na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Foram identificados 23 lugares importantes e, em cada parada, os conhecedores dos diversos grupos participantes da viagem narravam suas histórias e os eventos aí ocorridos, sempre destacando o nome do lugar em sua língua e os tipos de conhecimentos, técnicas, artefatos e outros bens rituais que teriam lá se originado: encantações de cura, cantos, danças, substâncias de uso cerimonial, enfeites de penas e outros tantos objetos de valor ritual e cotidiano.

Na segunda expedição, em 2015, foram cerca de 200 km percorridos, começando pelo trecho alto do rio Negro nas imediações da cidade de São Gabriel da Cachoeira e entrando pelo rio Uaupés até chegar à Cachoeira de Ipanoré. É esse o ponto em que os primeiros ancestrais emergiram para esse mundo como seres humanos verdadeiros e passaram a povoar o território onde hoje vivem os diversos grupos da família tukano.

Ao longo dos mais mil quilômetros percorridos pelas duas expedições, acompanhadas por uma equipe de cinegrafistas (indígenas e não-indígenas) e mais alguns pesquisadores e interlocutores não-indígenas, foram visitados mais de 60 lugares sagrados e produzidas quase 300 horas de gravações.

“Nós estamos construindo uma história, diferente da dos antepassados. Antepassados eram através da narrativa. Agora, nós estamos apropriando outro recurso técnico, que a gente chama mapa, GPS, escrita, tudo. Isso é importante para nós”, ressalta o conhecedor Tuyuka, Higino Tenório.

