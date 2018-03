Plaza Shopping traz Davi Assayag e Sebastião Jr para ‘Reviva Tvlandia'

Relembrando o sucesso do Bar do Boi nos anos 90, o Manaus Plaza Centro de Convenções trás no dia 16 de março às 22h, o show ‘Reviva Tvlandia’ com apresentações de Davi Assayag, Sebastião Jr, Klinger Araújo e Márcia Siqueira.

Um clube que até hoje é lembrado por muitos, o Tvlandia ficou famoso ao sediar o Bar do Boi, point que marcou uma geração de jovens amantes dos bois bumbás de Parintins.

“O Tvlandia ficou marcado pelos bumbas e o nosso público de hoje ainda é muito adepto a cultura local, então quisemos fazer esse evento que já realizamos na praça de alimentação em maior proporção, por isso, dessa vez será no nosso Centro de Convenções, que oferece mais conforto e comodidade para o público”, disse a gerente de marketing do shopping, Luciana Carvalho.

O evento, que conta com grandes nomes do bumbá, já está com seus ingressos disponíveis na loja Tvlar do Manaus Plaza Shopping. Os preços estão de R$50 – Área A e R$40 – Área B. Também serão vendidos ingressos na hora do evento.