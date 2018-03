TV Cultura do AM completa 47 anos e anuncia mudanças

Presidente da Funtec, jornalista Celes Borges | Foto: Divulgação

Manaus - A TV Cultura do Amazonas (Funtec) completa nesta segunda-feira (12), 47 anos. Para celebrar a data, a emissora planeja várias mudanças para adequação do canal aos novos tempos da mídia digital.



De acordo com a assessoria, a mudança mais importante será a digitalização do sinal, que ocorrerá até 30 de maio, quando a emissora se adequará ao prazo estabelecido pelo Ministério das Comunicações, para o fim do sistema analógico e o início do sinal digital, na transmissão de TV, no Amazonas.

A diretora presidente da Funtec, jornalista Celes Borges, iniciou um trabalho de conscientização e educação ambiental com todos os colaboradores da Fundação, com a finalidade de inserir a emissora na agenda ambiental da administração pública (a A3P). "O objetivo é a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho, estimulando os funcionários a incorporarem princípios e critérios de gestão ambiental nas atividades administrativas", informou.

A Funtec também ampliará o seu sinal no interior do Amazonas, chegando a várias localidades do estado: Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Presidente Figueiredo, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Humaitá. A direção vai pleitear mais dois municípios: Eirunepé e Boca do Acre.

Nos projetos da nova gestão da emissora, constam ainda a implementação de uma emissora de rádio FM, além da reestruturação da emissora em OT, já em operação no interior do estado.





