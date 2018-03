Liceu Claudio Santoro abre inscrições para grupos artísticos

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre inscrições para audições dos grupos artísticos da unidade do Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus. Já estão abertas as inscrições para o grupo experimental de teatro, de prática de sopro e para a Orquestra Jovem Encontro das Águas (Ojea). Na próxima segunda-feira (19/03), começarão as inscrições para a Camerata de Violões e Orquestra de Repertório Popular. Os grupos artísticos estáveis do Liceu participam de eventos com os Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e em shows realizados pela própria unidade.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria Escolar do Liceu, no Bloco F do Sambódromo, das 8h às 17h horas, nas segundas e quintas-feiras; e de 8h às 14h, às sextas-feiras. O candidato aprovado que não estiver matriculado em outra instituição será também aluno do Liceu, em curso relacionado ao grupo artístico ao qual ele atuará.

Para se inscrever é necessário levar o RG e, para o menor de idade, é exigido a presença do responsável legal.

Os grupos e os requisitos

O Grupo Experimental do Teatro (GET) está com inscrições abertas até o dia 22 de março, com audições marcadas para o dia 23. O GET é um grupo de prática pedagógica do Liceu Claudio Santoro, com finalidade de formar profissionais críticos e comprometidos ética e socialmente com as questões sociais contemporâneas e como agentes formadores no campo do fazer teatral.

Para a inscrição é preciso ter entre 16 e 60 anos e conhecimento teórico. Na audição, os candidatos devem escolher preparar uma cena de livre escolha com canto e dança. A audição será realizada Bloco A do Sambódromo (Salão Multimídia) no horário das 8h30 às 11h30.

O Grupo de Prática de Sopro (GPS) apresenta a concepção de uma Banda Sinfônica Jovem, incluindo instrumentos de sopros: oboé, flauta transversal, clarinete, fagote, saxofone, trompete, trompa, trombone, euphonium, tuba e percussão.

As inscrições vão até dia 22 de março, com audições para os instrumentos citados no dia 27, no Bloco C do Sambódromo (Salão de Regência), de 14h até 17h.

É necessário ter entre 12 e 26 anos para se inscrever e os candidatos deverão apresentar uma peça de livre escolha e uma escala.

A Orquestra Jovem Encontro das Águas (Ojea) também está com inscrições abertas até o dia 22 de março, com audição marcada para o dia 27, no Bloco F do Sambódromo (Sala multiuso), no horário das 14h às 17h horas.

O grupo apresenta a concepção de uma Orquestra Sinfônica Jovem, incluindo instrumentos de cordas, sopro, teclado e percussão: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarineta, fagote, saxofone, trompete, trompa, trombone, tuba, piano, percussão.

Para se inscrever neste grupo é necessário ter entre 12 e 26 anos. Os candidatos também deverão apresentar uma peça de livre escolha e uma escala.

Abertura das inscrições

A Camerata de Violões do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre inscrições na próxima segunda-feira com prazo até o dia 29 de março. A audição será realizada no dia 4 de abril, no Bloco C do Sambódromo (Salão de Regência), das 8h às 12h.

O grupo tem como objetivo a formação de músicos, através de aulas teóricas e práticas, oportunizando um repertório diversificado que vai de música popular brasileira à erudita. A regência é do professor Adonnay Jr, que conta com supervisão pedagógica do maestro da Orquestra de Violões do Amazonas, Davi Nunes.

Para se inscrever é necessário ter entre 12 e 30 anos e os candidatos devem apresentar peça de livre escolha e uma escala.

A Orquestra de Repertório Popular também abre inscrições na segunda com término no dia 29 de março. A audição acontece no dia 6 de abril, no bloco C do Sambódromo (Salão de Regência), de 8h até 12h.

O grupo é uma “big band” de prática pedagógica que terá inscrições saxofone alto, saxofone tenor, trompete, trombone, piano, contrabaixo elétrico, bateria e percussão.

Para a inscrição é preciso ter entre 12 e 30 anos. Os candidatos devem apresentar uma peça de livre escolha e uma escala.