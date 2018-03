Exposição fotográfica celebra 63 anos do concurso Miss Amazonas

Manaus - O Amazonas Shopping recebe, a partir desta sexta-feira (16), a exposição fotográfica “Guerreiras da Beleza”, que celebra os 63 anos de realização do concurso Miss Amazonas. No sábado (17), às 18h, todas as candidatas que estão concorrendo, este ano, estarão no evento, desfilando e conversando com os visitantes. Também estarão presentes, neste dia, as misses que ganharam o concurso em anos anteriores. “Guerreiras da Beleza” ficará em exposição até o dia 30 de março, na Praça de Eventos da Expansão do Amazonas Shopping, de 10h às 22h.

A exposição reúne 19 imagens das candidatas do concurso deste ano. Segundo o curador da mostra e organizador do Miss Amazonas, Lucius Gonçalves, todas as imagens são inspiradas na cultura indígena e representam a beleza e a força da mulher do estado. As imagens foram produzidas por fotógrafos amazonenses, tendo como cenário pontos turísticos de Manaus e dos municípios do interior.



Lucius Gonçalves ressalta que a exposição faz parte de uma série de eventos que serão realizados ao longo do ano, para celebrar os 63 anos do Miss Amazonas e a decisão de tornar o concurso Patrimônio Cultural e Imaterial do estado.

No dia 27 de março, a Miss Brasil 2014, Melissa Gurgel, estará visitando a exposição. Ela vem a Manaus para ser presença VIP na cerimônia de coroação do concurso, que acontece no dia 28 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasquez.

