Corpo de Dança do Amazonas abre as portas para estudantes

Manaus - O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) está de portas abertas para receber estudantes de escolas públicas da capital amazonense e bailarinos por meio dos projetos “Dança, arte e escola: Espetáculo didático” e “CDA de Portas Abertas”. Nesta quarta-feira (14), o CDA promoverá, dentro da programação do “Dança, arte e escola”, uma visita guiada, com cerca de 200 estudantes, ao Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro, zona sul.

De acordo com Getúlio Lima, diretor do CDA, durante a visita, os alunos conhecerão os projetos desenvolvidos pela SEC e a rotina dos bailarinos do Corpo Artístico. “Nós fazemos uma visita guiada mostrando como funciona o Teatro da Instalação. Além disso, apresentamos um espetáculo e, em seguida, fazemos uma roda de conversa para que eles possam conhecer mais sobre a companhia, aspectos da dança e sua produção. Falamos também sobre as oportunidades que a SEC oferece, que podem ser aproveitadas por eles”.

De portas abertas – Na próxima quinta–feira (15), haverá ação do “CDA de Portas Abertas”, projeto por meio do qual o grupo recebe bailarinos que atuam na cidade para conhecer a rotina de ensaios dos integrantes do Corpo de Dança do Amazonas. “Eles participam desde as aulas de balé até dança contemporânea. Eles aprendem também alguns trechos coreográficos da companhia”, explica. “Neste dia, a proposta é que eles possam experimentar a rotina de um bailarino profissional”.



CDA apresentará sua rotina | Foto: MICHAEL DANTAS/SEC

Parceria – Para a realização do “Dança, arte e escola: Espetáculo didático”, o CDA entrou em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e agendou as primeiras visitas. Para quem deseja sugerir uma instituição de ensino, basta entrar em contato com o grupo, pelo e-mail ghrlima2015@gmail.com eghrlima@hotmail.com.