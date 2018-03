Cantor Daniel desembarca em Manaus para show no Dulcila

O show do cantor Daniel, que segue pelos palcos do Brasil neste ano, com novos arranjos em canções já consagradas pelo público, chega a Manaus no próximo dia 22 de março, para show único no Dulcila. O roteiro musical tem canções desde o início de sua carreira com João Paulo até os dias atuais. Músicas que vão se completando harmoniosamente e provocam no público diferentes emoções durante o espetáculo.

Daniel sempre consegue se reinventar musicalmente. Ele traz sucessos de 20 anos atrás com uma musicalidade, interpretação e bom gosto incríveis. Traz canções antigas como se tivessem saído do estúdio ontem. São músicas que estão no inconsciente coletivo, na memória de seu público e logo nos primeiros acordes, a plateia já se identifica e se emociona.

"Afinal, a minha felicidade é ver os outros felizes, e perceber isso é um sinal de amadurecimento. O lado bom de amadurecer é que a gente ganha clareza para enxergar as coisas de uma forma essencial. Encontros como este, em que eu posso estar realmente próximo de vocês é que me dão certeza de que todos que irão é porque realmente gostam de me ouvir”, disse Daniel.

Seu maior prazer é cantar o amor e levar como missão de vida espalhar o bem. Músicas como “Minha Estrela Perdida”, “Estou Apaixonado” e “Só dá você na minha vida”, são complementares às da nova fase: “Amores Seletivos”, “Inevitavelmente” e “Discurso Ensaiado” - canções do mais recente CD de Daniel que ganhou o Grammy Latino em 2017.

"A música é um instrumento poderoso e transformador, e eu me sinto como um agente de paz e de felicidade. O essencial é isso. Ser um elo entre o amor que tenho pelo que faço e as pessoas que se sentem atraídas por isso. E esse é o meu objetivo: somar na vida das pessoas, seja da forma que for, e especialmente através da música”, finaliza o cantor.

Serviço

O que: Show do cantor DANIEL

Quando: Dia 22 de março (quinta-feira)

Onde: Dulcila Festas | 22h

Ingressos: R$ 180,00 (lugar na mesa) | Buffet de salgados incluso

Venda: Loja ADJI no Manaura Shopping | 2° Piso

Informações: 99414-3663