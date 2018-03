Resort de luxo no AM promove fim de semana de noite carioca

Manaus - A alegria e a simpatia, a musicalidade e o gingado serão apenas alguns dos elementos da “Cidade Maravilhosa” que estarão presentes na “Noite Carioca” do Amazônia Golf Resort, que acontecerá no próximo sábado (17).

Entre os itens que irão integrar o jantar temático, não poderia faltar a padronagem do calçadão de Copacabana que é reconhecida no mundo todo, mesclada a tons festivos e cítricos em uma incrível decoração proposta pelo principal hotel de luxo do Norte do Brasil, localizado a poucos minutos de Manaus. Água de coco e petiscos serão os aperitivos de uma noite inesquecível preparada para toda a família.

O som ao vivo, ficará por conta da conhecida Banda Tribalanço, que apresentará um repertório com samba, pagode e mix de ritmos para animar o público. As crianças e adolescentes terão programação exclusiva com a equipe de entretenimento do Resort.

O Amazônia Golf Resort, localizado na Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva | Foto: Yghor Palhano

O Amazônia Golf Resort, localizado na Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva, é um inovador resort no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que une hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes (Luxo, Premium e Royal), varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos, incluindo, piscinas, saunas, pool bar, golf Bar, restaurantes, academia, salão de jogos, campos de futebol e vôlei, trilha para caminhada, pista de corrida, bicicletário, arco e flecha, lago para prática de SUP (Stand Up Paddle), campo de Golf e Mini Golf, outras opções de entretenimento.

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reserva pelos telefones (92) 3637-7000/7003 e 7008, Whatsapp: (92) 99147-0080 e E-mail reservas@amazoniagolf.com.br

Serviço

O quê: “Noite Carioca” do Amazônia Golf Resort COM A Banda Tribalanço

Quando: 13 de março, sábado

Onde: Amazônia Golf Resort- localizado na Rodovia AM-010, km 64- Município de Rio Preto da Eva

Central de Reservas: (92) 3637-7000/7003/(92) 99147-0080/ E-mail reservas@amazoniagolf.com.br

