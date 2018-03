Prefeitura inicia preparativos para a Festa do Cupuaçu, em Figueiredo

Presidente Figueiredo - Completando 28 anos de tradição em 2018, a Festa do Cupuaçu, realizada anualmente no município de Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus), já começou a ser organizada pela Prefeitura Municipal da cidade. Neste ano, o evento será realizado durante os dias 28, 29 e 30 de abril. A festa, que celebra a época da safra do cupuaçu na região, pretende superar o número de público do ano passado, que foi de aproximadamente 320 mil pessoas.

O evento deste ano ganha vida com grandes nomes do cenário musical brasileiro que são a aposta da organização para o sucesso desta edição. Os artistas devem agitar a cidade durante os três dias de festa, com palcos montados no Centro do município e na corredeira do Urubuí. De acordo com a Secretaria de Cultura e Eventos da cidade, os contratos com os artistas que estarão presentes nesta edição já estão sendo fechados. No início do mês que vem, os nomes já devem começar a ser divulgados.

“Estamos finalizando os acordos legais com as bandas, mas até o final deste mês, estaremos com todas as atrações confirmadas. Neste ano, estamos empenhados em realizar a maior edição da Festa do Cupuaçu já realizada na cidade. Uma estrutura para receber mais de 320 mil pessoas tem que ser detalhadamente pensada. E é isso que estamos fazendo”, afirmou o secretário de Cultura e Eventos, Walter Yallas.

Romeiro Mendonça prefeito de Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação/Ascom

Ainda segundo Yallas, o evento também deve contar com atrações locais e regionais para animar o público e visitantes que virão ao município aproveitar a festa. Além de muita música, o concurso para a escolha da Rainha do Cupuaçu também promete movimentar a Terra das Cachoeiras com um verdadeiro show de beleza e simpatia.

Projeto

Faltando mais de um mês para a edição anual da Festa do Cupuaçu, a rede hoteleira de Presidente Figueiredo já começou a registrar considerável número de reservas por quartos e casas durante os dias em que o evento será realizado. A grande procura de locais para hospedagem fez donos de pousadas, hotéis e hostels elaborarem pacotes promocionais que devem facilitar a estada dos visitantes na cidade durante a comemoração.

Ainda pensando em comportar os visitantes com uma estrutura adequada, foram abertas nesta segunda-feira (12) as inscrições para o programa ‘Minha casa é um bom negócio’, criado em 2017 pela Secretaria Municipal de Turismo, destinado a moradores locais que queiram alugar suas residências durante o período de festa, com o objetivo de aquecer a economia local.

Ano passado aproximadamente 320 mil pessoas participaram do avento | Foto: Divulgação/Ascom

A segurança pública também é prioridade na organização do evento. Todos os órgãos responsáveis estarão concentrados em operação de segurança ostensiva nas ruas de Presidente Figueiredo para garantir a diversão do público, sem que haja ocorrências. A operação será coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-PF).

Esquenta

No dia 7 de abril, a Vila de Balbina irá sediar o 1° Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque, que será realizado na Vila de Balbina pelos Caiaqueiros do Norte - Amazonas, com o apoio da Prefeitura de Presidente Figueiredo. O evento é o "esquenta" para a Festa do Cupuaçu e foi organizado pela prefeitura, com o objetivo de movimentar a comunidade, além de atrair mais público para a festa que acontecerá na sede do município, no fim de abril.

Além da premiação com troféus e sorteio de bote, motor e caiaque, a primeira edição do evento também traz uma atração nacional de peso: o cantor Tom Cleber. O torneio é mais um grande evento que promete se estabelecer no calendário oficial do município, divulgando o potencial turístico da Vila de Balbina e criando outra tradição regional.

Péricles foi uma das atrações do ano passado | Foto: Divulgação/Ascom

As inscrições custam R$ 30 e podem ser realizadas até 30 de março, pelo formulário disponível no link:https://goo.gl/forms/7zGgm54NVtH7RMW42.

A confirmação das inscrições será feita no dia da competição com a entrega de 3 quilos de alimentos não-perecíveis. Mais informações e o regulamento completo do torneio podem ser obtidos pelo número (92) 9157-6359.

Sucesso de público

A 27ª edição da Festa do Cupuaçu, realizada em 2017, concentrou um público de 320 mil pessoas, divididas entre os três dias de festa na cidade de Presidente Figueiredo. Entre as atrações que se apresentaram ao público, estiveram conceituados artistas nacionais que não esconderam a surpresa e a satisfação de fazer um show em território amazônico para um público tão significativo.

A presença de Bruno & Marrone, Péricles, Naiara Azevedo, Netinho e Wanderley Andrade, atrações nacionais da edição anterior, elevou o padrão do evento. Com as atrações programadas para este ano, a expectativa é de que o evento supere todas as marcas alcançadas na 27ª edição.

