Dupla sertaneja Jorge & Mateus arrasta fãs para o Festival VillaMix

Manaus — A dupla sertaneja Jorge & Mateus já está a caminho de Manaus para a nova edição do Festival VillaMix, que ocorre neste sábado (17), na Arena da Amazônia. Trazendo as canções de sucesso da carreira, os goianos são a principal atração do festival, que traz outras oito grandes atrações para uma noite de muita música e animação. Fãs manauenses falam sobre as expectativas para o show da dupla em Manaus.

Jorge & Mateus vieram a Manaus em novembro do ano passado e, desde então, a expectativa entre os fãs é de um show tão animado quanto. Desta vez, a dupla deve trazer novas canções para o repertório, uma vez que o álbum "Terra Sem CEP" foi lançado em fevereiro deste ano. O álbum contém 14 faixas inéditas e foi lançado juntamente com um DVD.

A estudante Shaynna Carmo tem apenas 13 anos de idade, mas já acompanha a dupla sertaneja há bastante tempo. "Gosto desde pequena, por influência da minha mãe, que também é fã", diz ela. A jovem espera ouvir as canções do novo CD, assim como os sucessos da carreira da dupla. "O que eu mais gosto é o jeito como eles passam sentimento nas músicas, e são sempre letras alegres ou falando de amor", explica Shaynna.

A emoção e o romantismo são marcas registradas das canções da dupla precursora do gênero sertanejo universitário no Brasil. Foi o amor à música que fez com os goianos Jorge e Mateus abandonassem as faculdades de Direito e Agronomia, respectivamente. Em 2006, os dois gravaram um disco independente na garagem de Mateus. Apesar da simplicidade, foi o suficiente para chamar a atenção das grandes gravadoras, que logo perceberam o talento dos rapazes.

Hoje, 12 anos depois e com oito álbuns lançados, a dupla sertaneja atinge o sucesso sem deixar a humildade de lado. Para a analista de sistemas Soraya Silva, de 35 anos, presidente do fã clube 'Logo Eu Manaus' o carisma e o carinho com os fãs são os diferenciais da dupla. "Conheci Jorge & Mateus há 8 anos e, desde então, não larguei mais", conta a fã amazonense. Juntamente com a amiga Danielly Brandão, fundou o Fã Clube, grupo dedicado aos fãs manauenses da dupla.

O grupo completa cinco anos nesta quarta-feira (14) e estreitou as relações das fãs com os ídolos. Soraya conta do carinho que recebeu de Jorge, em um vídeo, quando passou por um problema de saúde. "Ele gravou um vídeo especialmente para mim, com mensagens positivas", conta. "É essa humildade e carinho com os fãs que faz a gente gostar tanto deles".

A dupla Jorge & Mateus se apresenta neste sábado (17) na Arena da Amazônia, com ingressos disponíveis para compra no site www.ticmix.com.br. Os preços variam de acordo com os setores e os lotes. Além de Jorge & Mateus, também se apresentarão artistas como Alok, Matheus & Kauan, Simone e Simaria e outros.

