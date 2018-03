Fundação Amazonas Sustentável comemora 10 anos com concerto no TA

Manaus - O Teatro Amazonas, no centro histórico de Manaus, será o palco da abertura da semana de eventos em comemoração aos 10 anos de atividades da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O concerto da Amazonas Jazz Band inicia as celebrações na próxima quinta-feira (22), a partir das 20h. O evento é uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Este é o terceiro show da big band em atividades da FAS, que reúne no repertório mambo, bossa nova, MPB e ritmos brasileiros. Criada pela SEC em 2000, a Amazonas Jazz Band é um dos Corpos Artísticos que tem por objetivo difundir, preservar e incentivar a criação de música popular, privilegiando as vertentes associadas ao legado cultural brasileiro, assim como jazz, música pop e diversos outros gêneros.

Levando iniciativas de geração de renda, melhoria de qualidade de vida para cerca de 40 mil ribeirinhos no interior do estado, a FAS celebra seus 10 anos promovendo ainda uma semana de ações para discutir sustentabilidade na região, envolvendo parceiros, instituições da sociedade civil e organizações internacionais.

“Chegamos aos 10 anos com a sensação de termos feito um trabalho com resultados significativos, com impactos concretos sobre a melhoria na qualidade de vida das comunidades ribeirinhas e a conservação das florestas do Amazonas”, afirma o superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana.

Na sexta-feira, dia 23, será lançado Livro FAS 10 anos, que narra os primeiros passos, as conquistas e o desafios para a sustentabilidade na Amazônia, ouvindo histórias de ribeirinhos moradores de áreas remotas da região. O livro foi escrito pelo jornalista Sérgio Adeodato, em parceria com o superintendente-geral da Fundação, Virgílio Viana.

Nos dias 25 e 26, uma expedição ao rio Negro para visitar os projetos atendidos pela Fundação será realizada, e contará com a realização de uma apresentação do renomado violoncelo-solista na Orquestra da Ópera Nacional da Noruega, Gustavo Tavares.

Na semana seguinte, nos dias 27, 28 e 29, a fundação, ainda na semana de comemorações aos 10 anos de inauguração, realizará seminários temáticos sobre diálogo inter-religioso sobre o futuro da Amazônia, produção mineral de pequena escala, economia verde e povos indígenas na Amazônia. As vagas serão limitadas e as inscrições devem ser feitas pela página www.facebook.com/fasamazonas/

