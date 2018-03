Show 'Flor da Selva' dá voz às mulheres da arte do Amazonas

Manaus — Na próxima quarta-feira (21), o Teatro Amazonas vai ser palco de mais uma grande homenagem ao mês das mulheres. Combinando música e audiovisual, o show “Flor da Selva” traz grandes intérpretes femininas da música amazonense, em diferentes gêneros.

Lucinha Cabral, Anne Jezini, Vivian Gramophone e Lary Go & Strela protagonizam uma noite de valorização às mulheres do cenário artístico local. As canções apresentadas vão da MPB ao rap e também contam com a participação especial da cantora indígena Djuena Tikuna. O visual do show ficará por conta da artista visual Kerolayne Kemblim, que levará obras para serem exibidas no show.

Leia também: Corpo de Dança do Amazonas abre as portas para estudantes

De acordo com a produtora Patrícia Borges, da Cauxi Produtora Cultural, a ideia do projeto surgiu ainda no ano passado. “Sempre tivemos cantoras locais, mas percebemos que estava surgindo uma nova onda de artistas femininas ainda maior”, conta ela. “Decidimos então abrir esse show para dar voz a essas mulheres e não deixar esse movimento morrer”.

Para a cantora Anne Jezini, o show é um avanço na comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em relação aos anos anteriores. “Já tivemos shows no Teatro Amazonas com homens no palco, numa data dedicada às mulheres”, afirma. “Ter esse protagonismo neste ano é um passo importante”.

Dar voz a mulheres no meio artístico é apenas o primeiro de muitos passos a serem tomados para a valorização do papel da mulher na cultura, segundo ela. “Ainda tem muito chão para correr. Ter mulheres no palco é só a ponta do iceberg”, explica. “Enquanto isso, a maioria das pessoas que trabalha atrás dos palcos ainda é majoritariamente masculina”.

Os ingressos para o show “Flor da Selva” já estão a venda na bilheteria do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro. Eles estão sendo vendidos a R$ 20, sem distinção de frisa e camarotes, com direito a meia-entrada. Os ingressos também estão disponíveis no site www.aloingressos.com.br.

Edição: Wallace Abreu

