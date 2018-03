Ketlen Nascimento e Nanda Moura agitam o ‘Palco Vianorte’

Manaus - As cantoras Ketlen Nascimento e Nanda Moura serão as atrações do Palco ViaNorte, neste final de semana. O projeto cultural é gratuito e acontece aos sábados e domingos, a partir das 19h30, na praça de alimentação do Shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte.

Ketlen canta, no sábado, um repertório variado de MPB e sucessos históricos do tradicional samba de raiz, resgatando conhecidas canções do gênero musical. A apresentação será dividida em dois tempos.

Em um primeiro momento, Ketlen cantará clássicos de Ana Carolina, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto e Maria Gadú, além de um set list de artistas regionais, como Candinho e Inês, Lucinha Cabral e Eliana Printes.

Na segunda fase do show, Ketlen vai interagir com o público e atender aos pedidos. “Faço isso porque o artista tem de estar na mesma sintonia das pessoas que vão prestigiar a sua apresentação. Então, nada mais justo do que você fazer um trabalho voltado para elas”, diz a cantora.

No domingo, quem assume o palco do ViaNorte é Nanda Moura, manauara que já participou do reality The Voice Brasil 2017, interpretando a música Leãozinho, de Caetano Veloso. A artista vai apresentar hits da música pop internacional e da música popular brasileira.

NANDA MOURA | Foto: Divulgação

