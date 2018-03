Espetáculo retrata a história da morte e ressurreição de Cristo

Manaus — O tradicional espetáculo musical "Paixão Pela Vida" está em fase de finalização e já possui datas de apresentação na Semana da Páscoa, do dia 29 a 31 de março e no dia 7 de abril. Com cenas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, as apresentações iniciam às 19h30, na Sede Pedras Vivas, localizada na avenida Pedro Teixeira, 2650, Chapada. O espetáculo é uma produção da Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar), em parceria com a comunidade da Igreja Presbiteriana de Manaus (IPManaus).

Realizado há mais de 30 anos, o musical já faz parte do calendário cultural da cidade de Manaus. Em sua versão atual, possui uma hora e 50 minutos de duração e aproximadamente 800 participantes, dos quais 99% são voluntários, que trabalham em diferentes áreas, como Teatro, Coral, Orquestra, Segurança, Maquiagem, entre outros.

Na edição de 2017, cerca 16 mil pessoas assistiram ao espetáculo. Para este ano, de acordo com a organização, são esperados mais de duas mil pessoas por apresentação. Cada espectador deverá apresentar seu convite para receber uma pulseira de identificação, que terá a mesma cor do portão de entrada e da posição do assento. O convite pode ser adquirido no escritório da igreja em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para assistir ao espetáculo, basta apresentar o convite gratuito, que já está disponível no mesmo local das apresentações. O evento é interpretado na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Momento histórico

A viagem pela história começa antes da apresentação no palco. Na abertura dos portões, às 18h, o público tem a oportunidade de visitar a cidade cenográfica, ambiente que possui características semelhantes à cidade de Jerusalém da época de Jesus e retrata os costumes e modo de vida daquele tempo. O espectador encontrará mercado, olaria, carpintaria, um poço e uma casa tipicamente judaica, onde poderá interagir com integrantes do espetáculo.

No palco, são encenados momentos da vida de Jesus Cristo a partir de sua entrada em Jerusalém. Milagres, curas, morte e ressurreição do Messias são retratadas por meio de canções, que passeiam pelo gênero musicais, como o Rock, Canto Gregoriano, Bossa-nova e o clássico Aleluia de Handel. A organização ressalta que 90% das músicas são autorais, compostas por membros da IPManaus.

Transmissão

Seguindo a tradição iniciada há dois anos, o “Paixão pela Vida” será exibido ao vivo por meio do página da Igreja. Neste ano, serão realizadas três transmissões, com o objetivo de levar o musical para os demais estados brasileiros. As transmissões iniciam às 19h30.

