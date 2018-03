Mostra Literária movimenta a Usina Chaminé neste domingo

Manaus - Para encerrar a programação das temporadas ‘Literária’ e ‘Delas’, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) realizará, neste domingo (18), a 1ª Mostra Literária, de 16h às 21h, no Centro Cultural Usina Chaminé, no Centro de Manaus. A entrada será gratuita.

O evento contará com a exposição de livros, palestras, exibição de vídeos, oficinas, intervenções e shows musicais. De acordo com Francis Madson, gerente de eventos da SEC, a união de várias linguagens em um mesmo evento é uma característica das temporadas culturais.

“Apesar de atender as categorias ‘Literária’ e ‘Delas’, com atividades voltadas à literatura e às mulheres, mesclamos com outras linguagens como dança, teatro e música. Será assim em todas as temporadas porque, unindo as categorias, trazendo outras linguagens, potencializamos o evento”, comenta.

A Usina Chaminé será totalmente ocupada com as atividades. No salão principal do centro cultural acontecerá a mostra de livros, com 16 expositores, entre autores, editoras e sebos.

Entre os participantes confirmados estão José Maraca, escritor de histórias regionais, que chegou a vender a própria casa para conseguir produzir seus livros; Maria Luiza Medeiros, jovem escritora de Iranduba e empreendedora que, aos 19 anos, edita e vende suas obras; a Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos (ABEPPA), com poemas amazônicos; Dori Carvalho e Gui do Cordel, com declamação de poesias; além sebo Edipoeira, que levará boa parte do acervo.

Dori Carvalho | Foto: MICHAEL DANTAS/SEC

No “Espaço cinema”, das 16h às 16h50, terá exibição dos filmes acessíveis “A chegada de Lampião no Céu”, “Alice no País das Maravilhas” e “A terrível história da perna cabeluda”. No mesmo lugar, acontecerão as palestras “Os últimos falantes do Munduruku”, com Ytange, às 17h; “Literatura marginal”, com Rojefersson, às 18; e “Cinema e literatura”, com Diego Bauer, às 19h.

Ainda na área interna acontecerão as oficinas de fanzine, com Naldo Cinza (16h); de Aguada de Nanquim, com Turenko Beça (16h); de quadrinhos, com Romahs Mascarenhas (17h); e de quadrinho e caricatura, com Eunuquis e Malika (17h).

Eunuquis e Malika, responsáveis pela oficina de quadrinhos e caricatura | Foto: MICHAEL DANTAS/SEC





No palco, montado na área externa da Usina, haverá apresentação da DJ Rissa Sanders; apresentação de Dança do Ventre, com a La Azon; e shows das cantoras Lucinha Cabral, Lucilene Castro, e da banda Gramophone.

Também na parte externa, logo na entrada da Usina Chaminé, estará o “Espaço Kids”, com brinquedos pedagógicos e contações de histórias. Outra atração para a garotada é a oficina de grafitti para crianças, que será comandada pela artista visual Chermie.

De 16h até 19h, as artistas visuais Erê e Nadja farão intervenções na mureta e no viaduto da Manaus Moderna.

As feiras criativas também estarão do evento. Quatro tendas serão montadas para atender cerca de 50 expositores que levarão uma diversidade de produtos, entre eles livros, artesanato e cosméticos. Opções gastronômicas também não vão faltar.

