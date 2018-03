Música Eletrônica: Manaus entra na rota da 'D-Edge Tour'

Manaus - Desde que entrou no circuito nacional e internacional das batidas da e-music, em 2001, quando sediou o Festival Eco System 1.0, Manaus estabeleceu uma relação de intimidade com a nata da música eletrônica e, por isso, não poderia ficar de fora da rota de comemoração do clube mais badalado do Brasil: o D-Edge.

Neste ano, a casa situada no bairro da Barra Funda, na capital paulista, apresenta para público uma série de atividades para celebrar a data e, uma delas, é a turnê que vai trazer nada menos que Renato Ratier, Blancah, Ney Faustin e Márcio S para tocarem em Manaus.

Além do poderoso line up, a festa, que vai acontecer no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping, no dia 21 de abril, vai proporcionar ao público a experiência de conhecer a verdadeira essência de uma balada no D –Edge, por meio da estética tecnológica e do sistema de som.

A turnê do D-Edge já passou por Jericoacoara, no Ceará, e Goiânia, no Centro Oeste. No próximo sábado irá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e depois para Foz do Iguaçu e Porto Alegre. Manaus até o momento é a única cidade da Região Norte confirmada na agenda do clube, de acordo com o agente da casa, Stefano Cachielo.

Renato Ratier figura como um dos dJs brasileiros mais requisitados no mercado internacional e é uma das principais atrações do ‘D. Edge 18th Anniversary Tour’. | Foto: Divulgação

“O Festival em comemoração aos 18 anos do clube D-Edge vai acontecer em São Paulo no dia 14, em seguida a turnê vai pra Manaus e depois Cuiabá, Guapuava, Londrina e Ponta Grossa. O D-Edge Tour tem como objetivo levar todo o conceito da marca para apresentações em clubes, festivais e eventos exclusivos, além de proporcionar a experiência única que o D-Edge oferece através do conceito visual, musical e sensorial que entregam uma incrível atmosfera futurista e artística ao público”, comentou Cachielo.

A festa em Manaus também vai contar com dois expoentes locais para representar a prata da casa, os dj’s Cezar Dantas e Felipe Litaiff, que aquecem a pista a partir das 22 horas, tocando no estilo ‘back to back’, ou seja, com sets alternados de um para o outro. Depois da meia noite o time estrelado do D-Edge assume o comando das pick ups.

Renato Ratier, dispensa maiores apresentações. Com 20 anos de carreira, o DJ é um dos fortes pilares da música eletrônica brasileira. Nos anos 2000, quando a cena underground ainda tomava forma no Brasil, abriu o D-EDGE, conceituado clube que se tornou referência ao redor do mundo.

Além de ser um dos dJs brasileiros mais requisitados no mercado internacional (e figura presente em line-ups dos principais festivais do mundo), é sócio-proprietário e DJ residente do premiado beach club Warung, em Santa Catarina, e do Holzmarkt, um espaço cultural inovador localizado na efervescente Berlim.

A turnê em comemoração aos 18 anos do D_Edge é uma realização da Magic Eventos. Os ingressos para a pista estão sendo vendidos a partir desta sexta-feira no site www.ingressosfly.com, no valor promocional de R$ 40,00, a unidade, para os cem primeiros compradores. Depois eles custarão R$ 50,00 (1°lote). Para quem preferir curtir a balada num espaço diferenciado com open bar de cerveja, refrigerante, suco, água, whisky e espumante, o ideal é a área vip. O acesso para esta área custa R$ 150,00 (1°lote) e, quem preferir curtir num ambiente privatizado, pode optar pelos camarotes que estão sendo vendidos pelo produtor cultural Júnior Vicente (99478-4950).

Ney Faustini é reconhecido por sua técnica e ecletismo e é um dos principais nomes da vertente conhecida como Deep House. | Foto: Divulgação

SERVIÇO

FESTA D-EDGE 18TH ANNIVERSARY TOUR

QUANDO: 21.04.2018

ONDE: CENTRO DE CONVENÇÕES MANAUS PLAZA SHOPPING

QUANTO: R$ 40,00 (CEM PRIMEIROS INGRESSOS DE PISTA)

· R$ 50,00 PISTA LOTE 1

· R$ 150,00 ÁREA VIP OPEN BAR LOTE 1

CAMAROTES PREÇOS SOB CONSULTA Júnior Vicente (99478-4950)

PONTOS DE VENDA:

DON GINO CAFÉ - (Anexo Posto Shell) - 17h às 23h;

V8 BAR – Av. Ephigênio Sales, 1235, Aleixo;

VERDE TURISMO – Av. Djalma Batista, Manaus Auto Shopping - 8h30h às 12h 13h30 às 18h;

Fast Temaki P10 – Av. Mário Ipiranga, 3360, Parque Dez

Ingressos online no site: www.ingressosfly.com, a partir desta sexta-feira (16)





