Batucada do Garantido realiza ensaio técnico nesta quinta (15)

Manaus — A Batucada do Garantido realiza, nesta quinta-feira (15), mais um ensaio técnico. O Evento acontece no Clube do Trabalhador, do SESI, localizado no bairro Coroado, antiga estrada do Aleixo. A partir das 18h, haverá um aulão com as coreografias das novas toadas, realizado pelos componentes do grupo Garantido Show. E a partir das 20h, a Batucada começa o ensaio das toadas do CD Auto da Resistência Cultural.

Este será o quarto ensaio do ano do núcleo da Batucada em Manaus. Sob comando do coordenador musical, Francisnaldo Pinheiro, os batuqueiros já ensaiaram 7 toadas do CD 2018, que tem ao todo 21 composições. Nesta quinta-feira, estão previstas serem ensaiadas mais quatro toadas inéditas.

O ensaio técnico vai até às 22h. A entrada é franca. Para atender o visitante, a coordenação da Batucada montou uma mini-praça de alimentação com comidas e bebidas a preços acessíveis.

Leia mais:

Dupla sertaneja Jorge & Mateus arrasta fãs para o Festival VillaMix

Show 'Flor da Selva' dá voz às mulheres da arte do Amazonas

Espetáculo retrata a história da morte e ressurreição de Cristo