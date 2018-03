Caetano Veloso se apresenta em Manaus após 10 anos

Manaus — No dia 5 de maio, o Studio 5 Centro de Convenções será palco da turnê “Ofertório: Caetano Moreno Zeca Tom Veloso”. Há mais de dez anos sem vir a Manaus, o cantor Caetano Veloso retorna com um novo show para o público amazonense. A pré-venda dos ingressos para o evento começa neste domingo (18) no site www.aloingressos.com.br.

De acordo com o produtor e diretor da Dyne One Entretenimentos, Antonino Maia, a expectativa para o show é de sucesso total. “Após muitas tentativas, conseguimos trazer um show do Caetano Veloso para Manaus novamente. É um presente para a cidade ter um evento de excelência”, comentou. É um show, conforme o diretor, totalmente voltado para a família. “Ele está no palco junto com os filhos. Isso, com certeza, emociona o público”, destacou Antonino.

O show

Ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, Caetano relembra canções e composições que remetem à infância dos meninos. “No show, apresentaremos algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós. Canções minhas escolhidas por meus filhos. ‘O Leãozinho’, que os filhos de tanta gente pedem, os meus não deixaram de pedir. E coisas como ‘Reconvexo’ têm de estar ali confirmando a linhagem”, disse o cantor.

A principal característica do show é a familiar. “Nas primeiras conversas, imaginamos chamar um pequeno grupo de músicos para enriquecerem os arranjos. Mas, ensaiando, decidimos ficar só os quatro no palco. O som será mais para o acústico e muito singelo. Eu sou o único que só toca violão. Os outros podem se revezar em alguns instrumentos. É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz”, comenta Caetano.

