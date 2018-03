'Minha mãe é uma peça' chega a Manaus com nova roupagem

Manaus — Com uma nova montagem, o espetáculo “Minha Mãe É Uma Peça” chega a Manaus no próximo dia 7 de abril, a partir das 21h30. O palco será a arena Amadeu Teixeira, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Além de assistir a um show altamente divertido, o público também pode esperar por um ambiente totalmente climatizado por aparelhos de ar-condicionado de última geração. “Montamos uma estrutura ímpar à altura do espetáculo, até mesmo para agradar a todos que estiverem presentes na plateia”, informou o produtor e diretor da Dyne One Entretenimentos, Antonino Maia.

Ele explicou, ainda, que foi feito um alto investimento na estrutura. Dessa forma, haverá 12 dutos de ar-condicionado, com seis geradores, para garantir que o ambiente fique com uma temperatura agradável.

Esta é a primeira vez, de acordo com Antonino, que a empresa faz uma composição nesse tamanho. “Queremos que a estrutura oferecida corresponda à grandeza do espetáculo. Só o caminhão, com todos itens do cenário tem, aproximadamente, nove metros. E também queremos que agrade as quase 8 mil pessoas que estarão presentes no evento”, salientou.

O espetáculo

Lançado em 2006, o espetáculo “Minha Mãe É Uma Peça” é inspirado na mãe do humorista Paulo Gustavo e conta a história da divertidíssima Dona Hermínia. No monólogo, a personagem é uma mulher cheia de trejeitos, falas e atitudes que remetem ao cotidiano brasileiro.

Em pouco tempo o espetáculo virou uma verdadeira febre no Rio de Janeiro. As sessões se esgotavam com uma antecedência cada vez maior e passaram a acontecer com cada vez mais frequência.

O espetáculo retrata que, em meio a tantas confusões, ainda é possível ter muito afeto entre os membros de uma família. Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, aposentada e sozinha, que procura alguma tarefa para se ocupar, pois seus filhos já são adultos e não precisam mais de sua superproteção.

Os ingressos para o espetáculo em Manaus podem ser adquiridos no site www.aloingressos.com.br e nas centrais de vendas instaladas nos shoppings Manauara, Amazonas Shopping, Manaus Via Norte e Sumaúma Park Shopping, a partir de R$ 40.

