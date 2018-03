Jôci Carvalho faz show neste sábado no Terra Brasil

Manaus - A cantora amazonense Jôci Carvalho se apresenta neste sábado (17), no Terra Brasil, localizado na rua Itaqueraima, 32, no Novo Aleixo.

A partir das 22h, ela leva para o palco um show super especial no mês que celebra as mulheres.

A repertório premium tem Roberta Miranda, a rainha Marília Mendonça e as novas divas Maiara e Maraísa, Simone e Simaria e Naiara Azevedo.

“Sempre procurei me engajar nessa luta contra o desrespeito a nós mulheres. Sei o quanto é difícil ser mulher na nossa sociedade, principalmente, porque ainda existe muito preconceito, ainda mais se, como a vereadora Marielle, a gente se colocar na linha de frente”, brada a cantora.

Hits das rádios como Raspão, Rapariga não (Simone e Simaria), Ai que saudade do meu ex (Marília Mendonça) Pegada que desgrama (Naiara Azevedo) e Combina Demais (Maiara e Maraísa) e muito mais, estão na ponta da língua e prometem embalar o público que for ao Terra Brasil.

Ouça músicas e saiba mais sobre Jôci Carvalho no site www.jocicarvalho.com.br ou nas redes sociais @jocicarvalho.oficial. Contatos para shows (92) 99166-4388.

