Teatro Amazonas: Orquestra de violões apresenta "Ao som da Bossa"

Manaus - A Orquestra de Violões do Amazonas apresentará uma seleção de obras de bossa nova na próxima terça-feira (20), a partir das 20h, com entrada gratuita, no Teatro Amazonas.

O concerto, promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), terá músicas instrumentais e cantadas. De acordo com o maestro Davi Nunes, regente titular da Ovam, a seleção de músicas para o concerto “Ao som da Bossa” já faz parte da história da orquestra.

“São músicas que ficaram na cabeça das pessoas e que foram apresentadas no decorrer da trajetória da orquestra. Elas representam esse gênero musical nosso, brasileiro, que se tornou conhecido no mundo inteiro e chegou a ser tocado por grandes intérpretes, como Frank Sinatra”, comenta Nunes.

Compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, parcerias com Chico Buarque e outros representantes do gênero serão apresentados, num total de 13 obras. Entre elas estão Garota de Ipanema, Retrato em branco e preto, O barquinho, Samba do avião e Eu sei que eu vou te amar.

O maestro também revelou que o concerto marcará a estreia da nova soprano da Ovam, Yasmim Rodrigues. Yasmim foi aprovada nas audições para os Corpos Artísticos da SEC e entra no lugar de Amanda Aparício, que agora será representante do Coral do Amazonas.

“Fico muito feliz com a oportunidade e estou me preparando bastante para ter uma ótima estreia no Teatro Amazonas”, declara Yasmim.

Cursando música na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a jovem já cantou com a Orquestra Barroca do Amazonas; no Festival Amazonas de Ópera (FAO), em 2016 e 2017, e chegou a conquistar o segundo lugar no 6º Festival Amazonas de Música com a canção “Contralto das garças”, escrita e interpretada por ela.

“Aprecio bastante o repertório de jazz e bossa nova e espero poder representar esses grandes compositores com o respeito que merecem neste concerto”, declara.

