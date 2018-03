Fátima Bernardes dança 'Ragatanga' ao lado do Rouge

O programa matinal Encontro com Fátima Bernardes possui muitos quadros musicais e a apresentadora já arriscou alguns passos de muitos estilos. Agora, foi a vez de Fátima dançar Ragatanga ao lado das integrantes do Rouge.

O grupo musical foi ao programa desta sexta-feira, 16. Em certo ponto, elas cantaram a sua música mais popular e chamaram os outros convidados para dançar a coreografia, que mexeu com muitas meninas no começo dos anos 2000.

Ícaro Silva confessou que pediu dicas sobre os passos da dança para uma das componentes do grupo antes do programa começar. "Eu pedi antes de você, Ícaro", respondeu Fátima. Enquanto os convidados se mantiveram de lado, a apresentadora não se acanhou e dançou ao lado delas. "Arrebentou, Fátima!", elogiou Lu Andrade.

A banda ainda conheceu uma fã que fez algo que muitos podem considerar loucura: Ana Paula tatuou o rosto de Karin Hils na coxa e pôde, após 16 anos do surgimento do Rouge, conhecer pessoalmente as cantoras.

"Eu tô tremendo pela timidez. As pessoas falam 'É loucura, idolatria' mas não é, fã tem essas coisas, a gente simplesmente ama. Mesmo que a pessoa nem saiba que a gente existe", defendeu Ana Paula.