Cantor Luccas Moura volta a Manaus após turnê na Europa

Manaus - Após uma turnê que fez na Europa, no inicio deste ano, o cantor Luccas Moura, de 20 anos, volta para Manaus e pretende fazer uma turnê nacional. O artista tem como estilo musical o sertanejo universitário, que está em alta no mercado fonográfico. Seu principal sucesso é a música "Nananinanão", que está nas paradas de sucesso, nas rádios da capital e em outras cidades do país.



O cantor nasceu em Manaus e é o primeiro artista da família. Ele sempre teve o sonho de fazer um trabalho nacional e agora vai ter a oportunidade, depois que um vídeo, em que ele está cantando em um lanche no Centro da cidade, foi postado na internet e alcançou mais de um milhão de visualizações. "Até os 10 anos de idade eu não sabia muito bem se cantava, mas sempre fui um cara que escutava sertanejo, por influência da minha mãe. Depois desse vídeo fui chamado para fazer vários shows", disse o artista.

Luccas, antes de fazer a turnê pelas cidades europeias cantava nos bares da cidade de Manaus, mas sempre quis fazer uma turnê pelo Brasil. "Depois do vídeo, eu recebi várias ligações, de várias cidades do país, uma delas foi para ir participar do Villa Mix, em Goiânia. Depois disso, uma empresário me contratou para fazer alguns shows na Europa e agora eu volto com esse projeto de fazer a turnê pelo Brasil", explicou o cantor.

De acordo com o artista, os shows devem acontecer nas principais cidades do país. "Nós estamos trabalhando forte nessa pegada de sertanejo universitário, para levar um material de qualidade pras pessoas que vão assistir o show", contou o cantor. Ele ainda disse que uma música nova já está no formo sendo produzida. "Uber, é o nome. A canção vai contar a história de uma mulher que fala pro marido que vai chamar o Uber, mas o motorista é o amante dela." completou Luccas.

Durante entrevista ao EM TEMPO, o cantor interpretou músicas de Bruno e Marrone. A dupla que também é fonte de inspiração, é uma das preferidas do artista. Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Lima são os outros cantores fontes de inspiração para Luccas, que está nas paradas de sucesso das rádios de Manaus.

