Cia de dança amazonense realiza feijoada para arrecadar fundos

Manaus — A companhia de dança amazonense "The Fusion Norte" é uma das selecionadas para participar do Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina. Para cruzar o país, o grupo está realizando a "1a Feijoada Com Samba", com o objetivo de arrecadar fundos para custear a viagem. O evento será realizado no próximo sábado, 24 de março, a partir das 11h30, na Quadra da Escola Reino Unido da Liberdade, localizada na Alameda São Benedito, 92, no bairro Morro da Liberdade.

Ao todo, cerca de 40 bailarinos da companhia estão concorrendo no festival, reconhecido pelo Guiness Book como o maior do mundo em número de concorrentes. Os jovens da companhia amazonense concorrem nas modalidades de jazz, danças populares, danças urbanas, dança contemporânea e balé clássico.

De acordo com o diretor e professor da The Fusion Norte Company, André Durand, a feijoada vai ser abastecida de atrações e performances. "Vamos receber a Bateria Furiosa da Reino Unido, que vai animar a feijoada com muito samba", conta ele. "Também vamos ter apresentações de bailarinos da companhia, mostrando um pouco do talento na dança para quem for prestigiar o evento".

Para Durand, o diferencial que a companhia leva ao Festival de Dança de Joinville é a identidade amazonense através da dança. "O diferencial é o desenho coreográfico que a gente leva, o figurino sempre colorido, com sementes, juta, penas", explica o diretor. Ao todo, são 20 coreografias inscritas no festival. "Temos intérpretes entre 16 e 45 anos e de diferentes formações também. Acredito que isso torna o nosso corpo de dança único".

O Festival de Dança de Joinville acontece de 17 a 28 de julho. Para ajudar a custear a viagem dos dançarinos, basta adquirir os ingressos da Feijoada Com Samba. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$20 e podem ser adquiridos através dos números (92) 99216-2707, 99167-0920 ou 99301-6153.

