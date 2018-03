Prefeitura promove eventos em homenagem aos artesãos

Manaus - Dois eventos marcam o Dia do Artesão, comemorado neste dia 19 de março: o lançamento da 4ª edição do Catálogo do Artesanato, ocorrido na manhã desta segunda-feira, e a Feira das Artesãs, que abre nesta terça-feira e termina no dia (21), ambos no Parque do Idoso, na zona Centro-Sul.

Os eventos são promovidos pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad).

“São dois momentos distintos, mas que servem de vitrine para o trabalho dos artesãos, como produto cultural, mas também para geração de renda: o primeiro é um catálogo com os produtos e contatos de mais de 100 artesãos; e o outro é a Feira das Artesãs, em alusão ao Mês das Mulheres, onde elas irão expor e comercializar seus produtos”, explica a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho.

Lembrando que, desde o início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, há a determinação de criar espaços e oportunidades para este segmento. Ananda também anunciou que está em fase de criação, o Portal do Artesão, que será lançado ainda este ano.

O diretor de Economia Solidária da Semtrad, Virgílio Melo, disse que o Catálogo do Artesanato foi elaborado ano passado, mas que aguardaram o Dia do Artesão deste ano para lançá-lo oficialmente.

“O catálogo é um espaço a mais de divulgação do artesão que funciona como um referencial para a venda dos produtos, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local, ao apresentar o talento de nossos artistas”.

Durante o evento da manhã, a artesã Maria Francisca Borges foi homenageada. Seus filhos receberam uma placa destacando a parceria dela com todos os artesãos e também com a Prefeitura. Francisca Borges morreu no último dia 8 de março.

Cada artesão recebeu cinco exemplares do catálogo, que também estará disponível em versão online no site da Semtrad.

Feira das Artesãs

A Feira das Artesãs faz parte da programação da Prefeitura, por meio do Fundo Manaus Solidária, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Será realizada nos dias 20 e 21 de março, e estará aberta para visitação das 8h às 17h, no Parque do Idoso.

De acordo com o Virgílio Melo, dos artesãos cadastrados na Semtrad, mais de 90% são mulheres. “Elas têm dominado este segmento e foi uma maneira que encontramos de prestigiá-las, evidenciando a força que elas têm para este tipo de atividade. Por isto, convidamos a população para conhecer o trabalho que elas têm feito, com produtos decorativos e utilitários”.

