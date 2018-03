Paula Toller se apresenta em Manaus com show inédito

Manaus - Paula Toller apresenta seu novo show, "Como Eu Quero", em Manaus. A apresentação ocorre no dia 14 de abril, no Studio 5, e concede ao público a oportunidade de assistir a consagrada cantora e compositora numa apresentação inédita.

Depois de viajar com o show "Transbordada" e de protagonizar a turnê "Rock Brasil" para mais de um milhão de pessoas, agora Paula apresenta seu repertório de forma mais essencial, numa performance "tête-à-tête" com o público.

A seleção contempla toda a sua carreira solo e no Kid Abelha, além das próprias músicas. Paula também apresenta o novo single, “Céu azul”, de Charlie Brown Jr, numa interpretação delicada e emocionante. Também estão no repertório “Ando meio desligado”, dos Mutantes e “Deixa a vibe te levar” (versão dela para “Don’t you worry ‘bout a thing”, de Stevie Wonder).

Como não poderia ser diferente em um show de uma hitmaker, grandes sucessos compõem o setlist e o espectador poderá ouvir, entre outras, “Como eu quero”, “Nada Sei”, “Fixação” e “Grand’Hotel” interpretadas por Toller, com o auxílio luxuoso e a participação do lendário produtor Liminha, nos arranjos e violão, além dos excelentes: Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria). A cenografia tem concepção do multifacetado Batman Zavarese. E a luz é assinada por Samuel Bets.

INGRESSOS

Setor - Frisas

Valor, R$ 160,00

Meia-Entrada, R$ 80,00

Setor - Arquibancada

Valor, R$ 180,00

Meia-Entrada, R$ 90,00

Setor -Lateral 1 e 2

Valor, R$ 220,00

Meia-Entrada, R$ 110,00

Setor -Cadeira Central

Valor, R$ 300,00

Meia-Entrada, R$ 150,00

Setor -Camarote

Valor, R$ 300,00

Meia-Entrada, R$ 150,00

Setor -Cadeira Premium

Valor, R$ 340,00

Meia-Entrada, R$ 170,00

- 50% de desconto para estudantes; - 50% de desconto para idosos; - 50% de desconto para jovens pertencentes a famílias de baixa renda; - 50% de desconto para pessoas com deficiência (e acompanhante, quando necessário).

Vendas nos canais bilheteria taxa de R$ 5 por ingresso.

Vendas Internet taxa de serviço de 15%.

CANAIS OFICIAL DE VENDA (sem taxa de serviço):

Bilheteria local: Avenida Rodrigo Otávio, 3.373 – Crespo. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domigos e feriados, das 15h às 21h.

CANAIS OFICIAIS DE VENDA (sujeito à taxa de serviço):

Central Alô Ingressos - Shopping Manauaral Avenida Mario ypiranga, 1300 – Adrianópolis. Piso Buriti (bilheteria do Teatro Manauara). Horário de funcionamento: 10h às 22h.

Central Alô Ingressos - Sumaúma Park Shopping Avenida Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova. Piso Japiim - 1 piso - (em frente à Marisa). Horário de funcionamento: 10h às 22h.

Central Alô Ingressos - Shopping Via Norte Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras. 2 piso ( em frente à Renner). Horário de funcionamento: 10h às 22h.

Central Alô Ingressos - Amazonas Shopping Avenida Djalma Batista 482, Parque Dez de Novembro. 2 piso (em frente à C&A). Horário de funcionamento: 10h às 22h.

