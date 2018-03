Nos bastidores do maior evento sertanejo de Manaus

Nosso blog fez a cobertura do maior festival de música do Brasil, o Villa Mix. O evento impressiona por suas proporções, trazendo sempre uma estrutura compatível a de renomados shows internacionais, com palcos de gigantescas dimensões e o que hoje há de melhor e mais moderno em termos de tecnologia, cenografia, iluminação, efeitos visuais e som.

Em Manaus o evento é realizado pela Fábrica de Eventos e teve como atrações Jefferson Moraes, Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, Alok, Aviões, Jet Lag, Cleber e Cauan, que arrastaram uma verdadeira multidão para a Arena da Amazônia no último sábado, 17 de março.

Com Matheus e Kauan | Foto: Arquivo pessoal

Conversamos um pouquinho com a dupla Simone e Simaria. As “coleguinhas” falaram sobre o prazer que é cantar para o público Amazonense. “É um público muito envolvente”, disse Simone. Elas convidaram o cantor amazonense Lorenzo Fortes, participante do The Voice Kids, para cantar uma música com elas no palco do Villa Mix. “Foi uma emoção indescritível”, confessa Lorenzo. “Fiquei muito feliz em conhecê-las, elas são muito engraçadas e carinhosas”, finalizou.

Conversamos também com Matheus e Kauan, que confessaram que estão loucos para gravar seu novo DVD em Manaus. Eles também elogiaram muito o nosso público.

Eu, Alok e Lorenzo Fortes | Foto: Arquivo pessoal

Mas sem dúvida o meu favorito é o DJ Alok, ele é muito gentil, atencioso e carinhoso. Ele confessou que apesar de ter tocado nos maiores eventos do mundo, até hoje ainda fica um pouco nervoso antes de entrar no palco.

Foi uma experiência incrível fazer parte desse evento, com a responsabilidade de fazer a cobertura do evento para a TV e o Portal EM TEMPO. Quem venham novas experiências. Até a próxima!