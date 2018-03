Espetáculo 'A rainha do rádio' chega ao palco do Teatro Amazonas

Manaus — Entre os dias 23 e 29 de março, o palco do teatro Amazonas abre as suas cortinas para a programação da 12ª Mostra de Teatro do Amazonas. Realizada pela Federação de Teatro do Amazonas (FETAM), o evento traz uma programação recheada de espetáculos e, desta vez, concentrados no palco do centenário teatro, símbolo maior do estado do Amazonas.

A programação inicia no próximo dia 23 de março, às 20h, com o espetáculo "A Rainha do Rádio", escrito por José Saffioti Filho. O monólogo conta a história da radialista Adelaide Fontana que, demitida após 25 anos comandando um programa, resolve se trancar no estúdio para dizer aos ouvintes o seu lado da história. Criada em 1976, a peça é ambientada nos tempos da ditadura militar no Brasil e lida com a liberdade de expressão na época. Os ingressos para a apresentação custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Nos demais dias a programação é gratuita.

Homenagens

Já no dia 27, em alusão ao Dia Mundial do Teatro, o Teatro Amazonas receberá o ator Gomes de Lima e a atriz Koya Refkalefsky, em uma homenagem por suas trajetórias na carreira artística. Para Koya, que possui mais de 30 anos de carreira, o teatro é imprescindível em sua vida. "O teatro, para mim, é uma necessidade total", explica ela. "É a necessidade de mostrar a vida através do palco. É uma alegria muito grande de receber essa homenagem e ter o meu trabalho reconhecido dessa forma".

Mostra Paralela



Além das apresentações no Teatro Amazonas, a mostra também leva espetáculos através da Mostra Paralela. No dia 28, o bairro Compensa II recebe a peça "A Paixão de Cristo", realizada na rua Castelo Branco, ao lado da Igreja Perpétuo Socorro. Já no dia 29, a Mostra Paralela vai para o Teatro do Éden, localizado na av. 7 de Setembro, Centro, com a "Performance 3D ou DDD". As classificações são, respectivamente, livre e 18 anos.



