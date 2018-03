Contadores de histórias: saiba mais sobre a arte de encantar crianças

Manaus - “Era uma vez...”, você já deve ter ouvido essa frase, e é com ela que na maioria das vezes se inicia uma história, seja ela real ou fictícia. Hoje, dia 20 de março, é comemorado o Dia do Contador de Histórias – em homenagem àqueles que estimulam a nossa imaginação. A atividade é responsável por levar alegria, conhecimento, e um mundo de sonhos para crianças, jovens e adultos. Desde 1991, a data é comemorada em 25 países.

Os contadores de histórias mostram a importância de narrar conteúdos ficcionais ou verídicos usando a narração teatral. Isso contribui para a perpetuação da cultura. Por meio dessa arte, pode-se conhecer as lendas de um povo, fábulas, histórias fictícias e conteúdos religiosos.

Contando história



Os contadores também podem repassar aos seus ouvintes o gosto pela leitura. O Contador de histórias Ricardo Noronha desenvolve a atividade, desde que iniciou os estudos na área do teatro. Ele não só conta histórias às crianças, mas também as estimula a gostarem de leitura.



Atualmente Ricardo coordena um projeto de contação de histórias e mediação de leitura , o "Virando a página". “A mediação de leitura, que é a utilização do livro como objeto completo na leitura para as crianças, não necessita de outras ferramentas para prender a atenção do leitor. A atuação do contador é o bastante", destaca Ricardo.

Crianças de uma escola municipal participando de uma tarde de contação de histórias com Ricardo Noronha | Foto: Arquivo Pessoal

Na hora de contar histórias, Ricardo faz uso de vários recursos visuais e instrumentos musicais. Ele tem um baú encantado. De dentro do objeto pode sair qualquer coisa, basta usar a imaginação. Apesar de exercer a profissão há muito tempo, o gosto pela contação de histórias permanece. “A sensação de ser um contador é gratificante e em todo fim de história, eu vejo a minha missão cumprida”, relata.

As histórias bíblicas para crianças, que apresenta a versão do evangelho sobre o surgimento do universo e a criação do homem, entre outros fatos do novo e do velho testamento, são contadas por Patrick Santos. Ele é voluntário há 12 anos com o projeto ‘Nova Kids’, na Nova Igreja Batista, junto de um grupo de 21 pessoas. Durante os relatos bíblicos, apresentam ensinamentos da bíblia para crianças de 2 a 11 anos.



Os encontros acontecem todo fim de semana e Patrick afirma que o maior desafio é “escolher o melhor recurso visual e fazer a criança mergulhar no conteúdo da história”.



Ricardo Noronha diz que tem um baú encantado, onde há tudo que uma pessoa possa imaginar | Foto: Arquivo Pessoal

“É necessário usar a linguagem adequada para a faixa etária que está ouvindo a história”. Todas os relatos trazem seus próprios visuais, para fazer com que as crianças não apenas ouçam, mas também possam guardar na memória cada ensinamento”, conta Santos.

Durante os doze anos em que participa do projeto, Santos lembra que muitas crianças aprenderam com os contadores. “Depois de contar a história bíblica, onde Jesus acalma a tempestade, as crianças aprenderam que Jesus tem poder sobre a natureza e com ele no ‘barco da minha vida’ eu estou seguro. Dias depois, uma criança que ouviu a história fez uma viagem de barco com a família no rio Amazonas, uma chuva muito forte começou a sacudir a embarcação. Todos a bordo, inclusive adultos, estavam apavorados correndo de um lado para outro, mas a criança ficou sentada tranquila, cantando: ‘Não tenho medo de escuro, não tenho medo de trovão, em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração’, isso mostra que os ensinamentos aprendidos são levados para a vida delas", relata.

Patrick Santos (blusa azul à esquerda) é contador de história do "Nova Kids" há 12 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Inovação

Antigamente as crianças se reunião para ouvir histórias, hoje elas ficam em frente ao computador ou celular, os tempos mudam, e isso não poderia ser diferente, mas a tecnologia é aliada ou inimiga dos contadores de história?

Ricardo Noronha explica que a internet veio para ajudar no contato com o mundo de forma rápida e imediata. “Com esses avanços tecnológicos, estamos perdendo esse habito de parar e ouvir o outro, abraçar, olhar nos olhos. O ato de contar histórias tem essa missão, de resgatar essa cultura popular milenar, cheia de sabores, cheiros e fantasia, onde quem ouve embarca na viagem iniciada por que conta”, avalia.

A publicitária Rebecca Mota diz que quando era criança tinha o costume de fazer rodinha com os amigos para contar e ouvir histórias. Aos 31 anos ela afirma que as crianças da era da tecnológica perdem a oportunidade de fazer laços de amizades profundos por não terem mais esses costumes.

Com os avanços tecnológicos alguns contadores de histórias avaliam que as pessoas estão perdendo o hábito de olhar nos olhos, ouvir e abraçar | Foto: Reprodução

“Quando a luz ia embora era momento de testar a nossa coragem e ouvir as histórias de terror. Lembro claramente que uma das histórias que ouvíamos nesses momentos, era a popular mulher sangrenta e suas várias versões e adaptações, uma mais assustadora do que a outra. Lembro também que ao mesmo tempo que era engraçado se tornava horripilante ir para casa depois pensando nisso”, recorda Rebecca.

Contar histórias vai muito além de somente contar relatos, é também ensinar, ajudar a ler, a tomar decisões e fazer os ouvintes terem prazer nas histórias contadas. Os contadores têm uma importante missão. Eles ensinam que usar o dom de passar adiante histórias é levar boas memórias a outros. “Parece ser algo ingênuo, mas muito pelo contrário, são essas histórias que nos fazem entender e perceber que temos uma história, que temos memória viva dentro de nós”, pontua Ricardo Noronha.

E qual a importância de contar a história real?



Em se tratando da história real, ensinada em sala de aula, pelo professor de história, o historiador Abrahim Baze afirma que, para a sociedade, é de suma importância conhecer as histórias passadas para se compreender o presente.

“Sem história, não há passado e sem passado não haverá futuro. Levar esse conhecimento histórico às pessoas é levar sabedoria e considerar que isso irá interferir em decisões que serão tomadas no futuro. Um povo sem história não existe. Cada um tem a sua, e ela deve estar sempre presente na vida das pessoas, sendo recontada", finaliza.

Para o historiador Abrahim Baze, é necessário apenas um livro para despertar a atenção do leitor | Foto: Arquivo Pessoal

*Colaborou: Márcia Reis



Edição: Isac Sharlon

