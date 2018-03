Escândalo Fônico canta ‘Histórias de amor’ no Teatro Américo Alvarez

Manaus - O amor como uma ferramenta de construção social é a proposta do espetáculo musical “Histórias de amor”, da banda de rock alternativo Escândalo Fônico, que vai acontecer nos dias 24 e 31 de março, às 19h, no Teatro Américo Alvarez, localizado na avenida Ramos Ferreira, no Centro de Manaus. As apresentações, que terão entrada gratuita, fazem parte da agenda do Programa Espaço Aberto promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

A temática central do espetáculo é o amor como uma ferramenta de construção social e mostra que, por meio dele, é possível combater o preconceito, a violência e as distinções sociais. A apresentação, que tem duração de 1h30, conta com artes integradas, sendo um espetáculo musical, visual e com dança. O repertório será composto por 14 músicas, todas de autoria da banda, entre elas, “Engano seu”, “Além do limite”, “Tanta coisa” e “Não me abandone”.

Leia também: A arte de contar histórias: uma identidade viva dentro do ser humano

De acordo com Guedryan Rezende, compositor e tecladista da banda, a proposta do evento surgiu do desejo do grupo em realizar novas adaptações para suas obras. “Criamos esse espetáculo com o intuito de levar as músicas da banda em temáticas diferentes e adaptadas para cumprir o roteiro que estabelecemos”, diz.

A Escândalo Fônico atua no cenário amazonense somente com músicas autorais, um rock alternativo com vertentes de variados estilos, do jazz ao pop, sendo o 1° álbum da banda uma produção própria e independente | Foto: Divulgação

Alternativo

Criada em 2008, a banda de rock alternativo Escândalo Fônico surgiu do desejo de criar músicas próprias considerando as experiências vividas por cada integrante. A banda possui diversas influências, muitas delas bandas de Indie rock nacional, como Moptop, Los Hermanos, China, Gram e Titãs, porém, influências internacionais também são presentes, como Muse, AC/DC e Coldplay.

A Escândalo Fônico atua no cenário amazonense somente com músicas autorais, um rock alternativo com vertentes de variados estilos, do jazz ao pop, sendo o 1° álbum da banda uma produção própria e independente. Possui 12 músicas autorais, todas com influência dos integrantes da banda na época de sua gravação, em 2012.

Em 2013 a banda lançou o single “Tanta coisa” pelo qual recebeu alguns prêmios locais como “O melhor single do ano”. A banda lançou seu novo álbum em 9 de julho de 2017, intitulado “ATO II”, com músicas inéditas, mesclando rock alternativo com outros estilos musicais, uma característica da própria banda.

Leia mais:

'Paixão de Cristo' promete emocionar público no Parque do Idoso

Espetáculo 'A rainha do rádio' chega ao palco do Teatro Amazonas

Nos bastidores do maior evento sertanejo de Manaus