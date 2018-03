Twelves: Macaco de estimação do cantor Latino morre atropelado

No início da tarde desta terça-feira (20), uma triste notícia comoveu os fãs do cantor Latino. Seu macaquinho de estimação, o Twelves, morreu atropelado por um carro, por volta das 13h, dentro do condomínio onde Latino mora, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações de um assessor, o macaco teria fugido de casa momentos antes do acidente. “Hoje é o dia mais infeliz da minha vida. Orem por mim”, declarou o cantor Latino em seu Instagram.

O macaco, da raça Prego, tinha 129 mil seguidores no Instagram. Era criado por Latino como um filho. Twelves tinha cinco anos e protagonizou vários momentos com o cantor, todos compartilhados por Latino em suas redes sociais.