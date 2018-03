Detonautas Roque Clube traz a Manaus turnê ‘Nossos Segredos’

Manaus - Iniciando as comemorações dos 20 anos de estrada, a banda carioca Detonautas Roque Clube chega a Manaus com show inédito, lançando a turnê “Nossos Segredos”, no dia 30 de março às 22 horas no V8 Bar Manaus, localizado na avenida Ephigênio Sales, 1235 – bairro Aleixo. A noite começa com o pré-show da banda Critical Age e Beto Gomes, que agitam a noite.

Os preços promocionais do primeiro 1º lote dos ingressos para o show ‘Detonautas Roque Clube’ podem ser adquiridos na bilheteria do V8 bar Manaus e custam R$ 60 (pista – meia entrada), R$ 150 (camarote com open bar a noite toda) ou ainda pelo site: https://www.ingressofly.com/

A canção ‘Nossos Segredos’ é uma canção confessional, um pedido de trégua, de paz. Com letra de Tico Santa Cruz e música dos Detonautas Roque Clube e Régis Leal, que fazem parte do sexto álbum de estúdio, intitulado VI com nove canções inéditas.

“Nossos segredos é uma canção confessional. Um pedido de trégua, de paz. Uma segunda chance. Com pitadas de Beatles, Queen e mutantes. Mas na forma Detonautas de fazer baladas. Acerta fundo no coração”, afirma Tico Santa Cruz.

Carreira

Detonautas Roque Clube, popularmente conhecida como Detonautas, é uma banda brasileira de rock formada em 1997 na cidade do Rio de Janeiro, geralmente as letras de suas canções referem-se a amor, violência e corrupção, uma preocupação com a cidadania que marca o perfil de luta social e política da banda. Já abriram shows de diversas bandas internacionais como: Spy vs Spy, Silverchair, Red Hot Chilli Peppers, Evanescence, System of a Down, Guns N' Roses, Marky Ramone e The Offspring.

