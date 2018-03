Personagens da 'Fazendinha da Zelda' agitam Páscoa em shopping

Manaus - A turma da 'Fazendinha da Zelda' vai invadir o Shopping Ponta Negra a partir deste sábado (24) para animar a Páscoa de quem visitar o centro de compras. A Fazendinha da Zelda é uma coleção de livros, da autora Andréa Lins, que se inspirou na própria cadelinha, uma buldog, para escrever as histórias que são sucesso de venda nas livrarias e também nas redes sociais. A atração é gratuita e funcionará até o dia 1º de abril.

Autora Andréa Lins, que se inspirou na própria cadelinha para criar a turminha | Foto: Divulgação

Na Fazendinha da Zelda, as crianças poderão participar de atividades lúdicas e pedagógicas como contação de história e oficina de pintura e desenho. A atração é indicada para crianças de 3 a 12 anos. Menores de 3 anos poderão visitar o espaço acompanhadas de um responsável.

No sábado (24), a programação será das 14h às 20h. No domingo (25), das 17h às 20h, estarão presentes no Shopping Ponta Negra a autora dos livros, Andréa Lins, e os mascotes da turma, Zelda e Dexter.

Segunda-feira (26) e terça-feira (27), as atividades pedagógicas e lúdicas acontecem das 14h às 20h. O porquinho Bacon estará no shopping na quarta-feira (28), das 16h às 18h, tirando fotos e brincando com as crianças. Bacon foi adotado pela Fazendinha da Zelda ainda bebê, quando estava bastante doente. Após ser curado pelo sábio da Fazendinha, Dexter, Bacon foi levado para a casa dos buldogues.

A atração é indicada para crianças de 3 a 12 anos | Foto: Divulgação

Na quinta-feira (29), as atividades também acontecem das 14h às 20h. Sexta-feira (30), a programação terá a presença dos bonecos personagens da Fazendinha. Sábado (31), das 16h às 18h, haverá sessão de autógrafo nos CDs. Na Páscoa, 1º de abril, serão realizadas, além das atividades recreativas, a distribuição de chocolates e CDs da Fazendinha da Zelda.