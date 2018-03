Arena Pub promove o "Encontro das Tops", nesta quinta-feira (22)

Manaus - O cantor Jardel Santos e as bandas Forró Ideal e Xote com Pimenta são as atrações desta quinta-feira (22), em mais uma edição do "Forró do Netão". A tradicional festa dos forrozeiros que acontece semanalmente no Arena Pub, vai promover o "Encontro das Tops", as bandas mais requisitadas pelo público.

Leia também: Apagão em linhão deixa Manaus e outras capitais do Brasil sem energia

A portaria da casa noturna, que fica na entrada do shopping Arena Mall, avenida Pedro Teixeira, nº 219, Dom Pedro, Zona Centro-Sul, abre ás 22h. Ninguém paga para entrar até as 23h. Depois, o ingresso passa a custar R$ 25. A taxa da "rolha", que garante a entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1 litro, vai custar R$ 30 até as 23h.

Jardel começa a festa divulgando seus novos hits, "Bumbum pra cima", "Bota a mão" e "Psiquiatra". E seguida, chega o Forró Ideal, cujo um dos vocalistas, George Silva, o "Japa", estará realizando uma de suas últimas apresentações á frente da banda. Finalizando a festa, vem a Xote com Pimenta que lança sua nova música de trabalho: "Ela tá na mente".

Mais informações podem ser obtidas por meio do contato: (92) 99154-4664





Leia mais:

'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood

Poetas trabalham pela resistência de sua arte

Entregador de marmitas é executado com mais de 20 tiros no Coroado