'Caxiri' surpreende com culinária regional de explosão de sabores

Manaus - Quando a chef paulista Débora Shornik veio ao Amazonas pela primeira vez, ela não imaginava que um dia estaria administrando a cozinha do Caxiri. Localizado na rua 10 de Julho, em frente ao maior cartão-postal do Estado, o Teatro Amazonas, o restaurante utiliza ingredientes da culinária amazonense em releituras exóticas e saborosas.

O nome já diz tudo. "Caxiri' é como os índios batizam uma bebida fermentada feita de mandioca. "As bebidas unem as pessoas, remetem à comemorações, festejos, então escolhi esse nome, que combina o sentimento ao regionalismo", explica a chef, que também é sócia do restaurante.

Leia também: Documentário ‘Ecovilas Brasil’ será exibido na Galeria do Largo

A paulista veio à Amazônia pela primeira vez contratada para fazer uma consultoria gastronômica em um hotel de selva em Novo Airão (a 195 km de Manaus). "Eu já era chef antes de vir e não sabia o que esperar da Amazônia", conta Débora. "Quando cheguei, entrei em contato com a natureza, as pessoas, tudo... e decidi ficar".

De Novo Airão, o restaurante traz a Sarapó Cervejas Especiais, cervejaria criada no município em 2015 e que traz cervejas e chopes não-pasteurizados e sem aditivos. Com maltes e lúpulos importados, a Sarapó é produzida, familiarmente, à beira do rio Negro e faz parte do conceito regional que o Caxiri implementa em sua cozinha.

Cerveja faz sucesso entre os clientes. | Foto: Marcely Gomes

O reflexo da paixão da chef é fácil de ser observado nos pratos que o Caxiri oferece. O mais pedido e elogiado é a costela de tambaqui com banana pacovan em tiras, acompanhado de creme de tucumã e a farofa de castanha com especiarias amazônicas. Outro destaque também é a sobremesa feita de calda de tucupi preto, doce de cubiu e sorvete de castanhas, novidade que tem feito sucesso entre os clientes.



Os pratos do Caxiri são a combinação do regionalismo com uma forma diferente de apresentar a culinária amazônica. "Cozinho no meu restaurante com ingredientes locais, usando receitas e formas de cozinhar que são as que eu conheço e gosto de usar", conta Débora. "O Caxiri é uma homenagem à Amazônia e, mais que um restaurante, é um estado de espírito".

Aconchegante e requintado, o restaurante Caxiri traz regionalismo exclusivo fica localizado no centro de Manaus. | Foto: Marcely Gomes

O Caxiri é localizado na rua 10 de Julho, número 495, Centro, e funciona todos os dias, de 12h às 15h para o almoço e das 19h às 23h para o jantar. Para reservas e mais informações, basta entrar em contato por meio do número 3304-8700.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Projeto Flor da Selva destaca mulheres da cena musical manauara

Poetas trabalham pela resistência de sua arte

Detonautas Roque Clube traz a Manaus turnê ‘Nossos Segredos’